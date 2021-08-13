Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversite akademik birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi esasları uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla, aşağıda bölüm ve anabilim dalı itibariyle unvanları belirtilen öğretim üyeleri alınacaktır.
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor
13.08.2021 - 12:46 | Son Güncelleme: 13.08.2021 - 12:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörlüğü 11 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : sivas bilim ve teknoloji üniversitesi,akademisyen,bik,
799712 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/799712.aspx
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