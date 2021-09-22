Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak
22.09.2021 - 09:17 | Son Güncelleme: 22.09.2021 - 09:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü, 19 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
804153 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/804153.aspx
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