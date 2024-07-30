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Bilişim okullarının kodlama seti ve kitini YEĞİTEK hazırlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bilişim okullarının kodlama seti ve kitini YEĞİTEK hazırlıyor

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yenilikçi sınıflara özel yeni materyaller geliştiriliyor. Bu kapsamda robotik kodlama dersleri için MEB-KİT seti hazırlandı. Uluslararası standartlara uygun harici kartlar üretilecek.

ESMA ALTIN'IN HABERİ / ANKARA - Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından, aktif öğrenme ve dijital teknoloji araçlarının entegre edildiği yenilikçi öğrenme ortamları oluşturulması için tüm illerde ortaokul ve lise kademesinde 3 bin 500 okula Bilişim Teknolojileri Laboratuvarları (BTL) kurulması çalışmaları devam ediyor. Gelecek yıl bu sayıyı 5 bine çıkarmayı hedefleyen Bakanlık, aynı zamanda yeni öğrenme materyalleri de geliştiriyor.

Bu laboratuvarlarda kullanılmak üzere son teknoloji yüksek hızlı baskı özelliği olan 3 boyutlu yazıcı ve kodlama eğitimine destek amaçlı 10 adet robotik kodlama seti ve 3 adet çok amaçlı mobil robot platform kiti öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulacak. BTL’lerde kullanılacak MEB-KİT adı verilen robotik kodlama kitlerinin tasarımı YEĞİTEK tarafından yapıldı. Kitler, temel ve ortaöğretimde zorunlu veya seçmeli olarak okutulan robotik kodlama ve yazılım ile ilgili ders içeriklerine uygun olarak hazırlandı.

PLASTİK KUTULAR İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEK

IPC (Uluslararası Patent Sınıflandırması) ve ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) standartlarında harici kartlar şeklinde üretilecek olan kitler, tüm komponentlerin (bileşen) bir arada olmasına ve kart üzerine başka cihazlarla takılıp çıkarılabilmesine imkân sağlayacak. Ayrıca bu ürünler, özel olarak üretilen açılıp kapanabilir şeffaf plastik kutular içerisinde okullara teslim edilecek. Söz konusu robotik kitler aynı zamanda uygulamalı eğitim desteklenmesinde de önemli bir rol oynayacak.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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