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Gençlere ilham oluyor! Daşdelen'den gururlandıran başarı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gençlere ilham oluyor! Daşdelen&#039;den gururlandıran başarı

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2017 yılında üniversiteye giriş sınavı LYS’de derece yaparak, Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesini kazanan ve çift anadal ile bilgisayar mühendisliği bölümünü de tamamlayan Türkiye 3’üncüsü Dr. Muhammed Furkan Daşdelen’in hikâyesi herkese ilham oldu.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - 2017 yılında üniversiteye giriş sınavı LYS’de derece yaparak, Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesini kazanan ve çift anadal ile bilgisayar mühendisliği bölümünü de tamamlayan Türkiye 3’üncüsü Dr. Muhammed Furkan Daşdelen’in hikâyesi herkese ilham oldu.

Almanya’da tıpta yapay zekâ alanında doktora yapacak olan Dr. Daşdelen, yurt dışındaki eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine hizmet etmek istediğini ifade etti.

"ALANINDA YETKİN HOCALARI ARAŞTIRSINLAR"

Tercih yapacak adaylara seslenen Daşdelen “Öğrencilere tavsiyelerim hem okulları gezmeleri hem de okuldaki araştırma altyapılarını ve imkânlarını değerlendirmek olur. Alanında yetkin hocaları araştırsınlar. Üniversitenin bana bu yolda en büyük katkısı hem araştırma altyapısı sunması hem tecrübeli hocalarla buluşturup onlarla projeler yapma olanağı hem de yurt dışı stajları konusunda desteklemesi oldu. Bu sayede uluslararası anlamda network kazanma şansım oldu” dedi.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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