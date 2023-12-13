MEB'den okullara yılbaşı talimatı

13 Aralık 2023 11:10 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 11:11

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner imzasıyla 27 Kasım’da il milli eğitim müdürlüklerine, özel okullarda düzenlenecek sosyal etkinliklere yönelik yazı gönderildi.

Yazıda özel okullarda veya kurumlarda düzenlenecek etkinliklerin "Türkiye’nin örf, âdet ve geleneklerine uygun olarak düzenlenmesi, yapılacak faaliyet ve konuşmaların öğrencilere milli kültürü tanıtması, etkinlik programlarının milli, manevi değerleri benimsetecek ve yüceltecek şekilde hazırlanması, milli kültür ve değerlerle uyumlu olmayan etkinliklere yer verilmemesi" istendi.

İlçe milli eğitim müdürlüklerinden, okulların bilgilendirilmesi ve bu konuda hassasiyet gösterilmesi istendi.

Yazı, özellikle yılbaşı ve noel tartışmalarının yoğun olduğu bir dönemde gönderilmiş olması nedeniyle dikkat çekiyor. Bu talimatın, özel okullarda planlanan etkinliklere yönelik bir hassasiyetin bir yansıması olduğu belirtiliyor.