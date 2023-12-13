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    MEB'den okullara yılbaşı talimatı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MEB&#039;den okullara yılbaşı talimatı
    Milli Eğitim Bakanlığı, Meb, Yılbaşı

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullara yılbaşında "Türkiye’nin örf, âdet ve geleneklerine uygun milli değerlerle uyumlu" kutlama yapılması yönünde bir yazı gönderdi.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner imzasıyla 27 Kasım’da il milli eğitim müdürlüklerine, özel okullarda düzenlenecek sosyal etkinliklere yönelik yazı gönderildi.

    Yazıda özel okullarda veya kurumlarda düzenlenecek etkinliklerin "Türkiye’nin örf, âdet ve geleneklerine uygun olarak düzenlenmesi, yapılacak faaliyet ve konuşmaların öğrencilere milli kültürü tanıtması, etkinlik programlarının milli, manevi değerleri benimsetecek ve yüceltecek şekilde hazırlanması, milli kültür ve değerlerle uyumlu olmayan etkinliklere yer verilmemesi" istendi.

    İlçe milli eğitim müdürlüklerinden, okulların bilgilendirilmesi ve bu konuda hassasiyet gösterilmesi istendi.

    Yazı, özellikle yılbaşı ve noel tartışmalarının yoğun olduğu bir dönemde gönderilmiş olması nedeniyle dikkat çekiyor. Bu talimatın, özel okullarda planlanan etkinliklere yönelik bir hassasiyetin bir yansıması olduğu belirtiliyor.

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