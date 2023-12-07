MEB duyurdu! Öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları ve atama tarihleri belli oldu

7 Aralık 2023 10:42 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 11:18

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, alan değişikliği yapmak isteyen öğretmenlere müjdeyi duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tekin, öğretmenler için alan değişikliğinin 18-22 Aralık tarhileri arasında yapılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan öğretmenlerde alan değişikliği açıklamada, "Öğretmenlerimizin “Alan değişikliği” için başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz." denildi.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK İSTEYEN ÖĞRETMENLERE MÜJDE

Bakan Tekin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmenler Odası Buluşmaları”mızda sıkça dile getirilen bir konu da, öğretmenlerimizin “Alan değişikliği” talebiydi.

İstişare kültürüyle şekillenen yönetim anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin daha mutlu bir şekilde görevlerine devam etmelerini sağlamak için buradan bir müjde vermek istiyorum: Millî Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin “Alan değişikliği” için başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz.

Hayırlı, uğurlu olsun inşallah.

BAŞVURU VE ATAMA TARİHLERİ BELLİ OLDU

"2024 Yılı Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu"na göre Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenler, Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile ek çizelge doğrultusunda mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara duyuru kapsamında alan değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

Ayrıca sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı"nı başarıyla tamamlayanlar da özel eğitim alanına atanmak üzere söz konusu duyuru kapsamında başvuruda bulunabilecekler. Alan değişikliğine bağlı yer değiştirme başvuruları, tercihe sunulan alanlarda il içinde yapılabilecek.



Kontenjanlar, Bakanlığın öğretmen atamasına ilişkin planlaması dikkate alınarak öğretmen ihtiyacını karşılamada güçlük çekilen 5 ve 6'ncı hizmet alanlarında yer alan eğitim kurumları arasından belirlendi. Başvurular 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak, atama işlemleri 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.



Alan değişikliğine bağlı ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri yarıyıl tatilinde yapılacak.