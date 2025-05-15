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Haberler > Eğitim > MEF’den türkiye’de bir ilk... Yapay zekâ merkezi firmalara yol gösterecek

MEF’den türkiye’de bir ilk... Yapay zekâ merkezi firmalara yol gösterecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MEF’den türkiye’de bir ilk... Yapay zekâ merkezi firmalara yol gösterecek
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MEF Üniversitesi, yapay zekâ alanındaki stratejik vizyonunu bir adım daha ileriye taşıyarak, Yapay Zekâ Araştırma ve Yetkinlik Belgeleme Merkezi’ni kurdu ve Türkiye’de ilk defa bu merkezde uygulanacak olan Yapay Zeka Yetkinlik Olgunluk Modeli’ni (YZ-YOM) geliştirdi.

MAHMUT ÖZAY -  MEF Üniversitesi çatısı altında geliştirilen YZ-YOM, hem bireylerin hem de firmaların yapay zekâ alanındaki bilgi, beceri ve uygulama düzeylerini objektif, ölçülebilir ve belgelendirilebilir bir sistemle değerlendirmeyi hedefliyor. Bu yönüyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan model, birey ve kurumlara yönelik somut gelişim stratejileri sunarak ülkemizin yapay zekâ ekosistemine güçlü bir katkı sağlamayı amaçlıyor.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhittin Gökmen’in liderliğinde geliştirilen modelin uygulamaya geçirilmesiyle, bireyler ve şirketler yapay zekâ alanındaki yetkinlik seviyelerini belgeleyebilecek, bu belgelerle iş ve yatırım dünyasında güvenilir bir referansa sahip olacak. İlgilenen kişi ve kurumlar, merkezle doğrudan iletişime geçerek yetkinlik belgeleri ve değerlendirme süreçlerine dâhil olabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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