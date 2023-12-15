Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurmuştu! 9 yeni seçmeli ders müfredata girdi

15 Aralık 2023 09:38 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 09:41

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında müfredatta değişikliğe gitme kararı aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredatın ağırlığını azaltma ve dersleri sadeleştirme amacıyla çalışmalara başlandığını duyurmuştu.

9 SEÇMELİ DERS

Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda ortaokul ve liselerde Temel Hukuk, adab-ı muaşeret, afet bilinci, Türk sosyal hayatında aile ve 5 yeni seçmeli ders müfredata eklendi. Bu dersler orta öğretim ve lise düzeylerinde okutulacak ve talep eden okullarda derslikler açılacak.

DERSLER İKİNCİ DÖNEMDEN İTİBAREN SEÇİLEBİLECEK

Öte yandan yeni eklenen dersler, ikinci dönemden itibaren seçmeli dersler listesine dahil edilecek. Eğitim uzmanları, özellikle adab-ı muaşeret dersinin önemli olduğunu vurgulayarak, geleceğin mesleklerinde önemli bir yer tutan robotik kodlama ve yapay zeka derslerinin de müfredata eklenmesini öneriyor.

Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, deprem bölgesinde yaşayan bir ülke olarak afet bilinci dersinin de önemli olduğunu belirtirken, öğrencilere herkesin faydalanabileceği bir planlama yapılması için seçmeli derslerin aylık olarak değiştirilebilmesi önerisinde bulundu.

Bu değişikliklerle birlikte öğrencilere çeşitli alanlarda yetkinlik kazanma imkânı tanınmış olacağına dikkat çeken Yılamz, "Son zamanlarda özellikle birçok depremle karşılaşıyoruz küçük büyük demeden insanlar deprem esnasında veya sonrasında yapacaklarını tam olarak bilmiyor" diye konuştu.