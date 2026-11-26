YÖK, 2026 DGS, mühendislik ve sağlık lisans tamamlama programlarına yerleştiği halde kayıt yaptıramayan öğrenciler için yeni karar aldı. Normal ve mazeret kayıt dönemlerini kaçıran öğrenciler de 7592 sayılı Kanun kapsamındaki öğrenci affından yararlanabilecek.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrenci affının kapsamına ilişkin yeni bir düzenlemeyi üniversitelere bildirdi. Buna göre, 2026 yılında bazı yükseköğretim programlarına yerleştiği halde kayıt işlemlerini tamamlayamayan öğrenciler de aftan yararlanabilecek.

Karar, 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama programlarını kapsıyor.

Bu programlarda kayıt hakkı kazanan ancak hem normal kayıt dönemini hem de mazeret kayıt süresini kaçıran öğrenciler, 7592 sayılı Kanun kapsamında öğrenci affına başvurabilecek.

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YÖK KARARI ÜNİVERSİTELERE GÖNDERDİ

YÖK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretim programlarına yerleştiği halde kayıt yaptıramayan öğrencilere yönelik yeni bir karar aldı. Karara göre, 2026 Dikey Geçiş Sınavı, Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt hakkı elde eden ancak normal ve mazeret kayıt süreleri içerisinde kayıt yaptıramayan öğrenciler de 7592 sayılı Kanun kapsamında öğrenci affından yararlanabilecek.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19 Kasım tarihli toplantısında alınan karar, tüm üniversitelere bildirildi. Yükseköğretim Kurulu daha önce de 2026 YKS ile kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırıp 9 Aralık tarihinden önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrencilerin öğrenci affından yararlanmasını kararlaştırmıştı" ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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