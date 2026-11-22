Türkiye'nin Suriye'de faaliyet gösteren üniversitelerine bağlı 4 fakülte ve 2 meslek yüksekokulunun faaliyetleri, Suriye üniversiteleri bünyesinde sürdürülecek.

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Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Suriye'de Gaziantep Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı 4 fakülte ve 2 meslek yüksekokulunun kapatılmasına karar verildi. Ancak düzenlemenin, söz konusu akademik birimlerin faaliyetlerinin sona erdirilmesinden ziyade Suriye yükseköğretim sistemine devredilmesini amaçladığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre karar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat kapsamında alındı.

Resmi Gazete'de atılan adımın detaylarını YÖK gazetemize anlattı: Suriye'de üniversiteler kapanmadı, devredildi

AKADEMİK FAALİYET SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan mutabakat, Resmi Gazete'de yayımlandı. YÖK yetkilileri gazetemize yaptıkları açıklamada, Türkiye'nin Suriye'deki akademik birimlerinin faaliyetlerini Suriye üniversitelerinin bünyesinde sürdüreceğini belirtti.

Buna göre Gaziantep Üniversitesinin Afrin'deki Eğitim Fakültesi, Azez'deki İslami İlimler Fakültesi, el-Bab'daki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Cerablus Meslek Yüksekokulu, Halep Üniversitesi bünyesine geçecek. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Çobanbey'de- ki Tıp Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu da ilgili Suriye yükseköğretim kurumları bünyesinde faaliyetlerine devam edecek.

HAKLARI KORUNACAK

Düzenlemeyle öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması, akademik haklarının korunması ve mezuniyet süreçlerinde mağduriyet yaşanmaması için iki ülke tarafından gerekli tedbirler alınacak. Böylece Türkiye'nin Suriye'de yükseköğretim alanında sağladığı akademik ve kurumsal destek, yeni dönemde Suriye üniversitelerinin kendi kapasitelerini güçlendirmesi yoluyla sürdürülecek.

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