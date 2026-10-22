Seferberlik büyüyor: Yeşil eğitimde aile dönemi

Polat Enerji ve Polat Vakfının Yuvam Dünya Derneği iş birliğiyle yürüttüğü “Geleceğe Yeşil Işık Yak” projesi, yeni eğitim döneminde de çocukları temiz enerji ve iklim değişikliği konusunda bilinçlendirecek. Bugüne kadar 8 şehirde 7 bin 683 ilkokul öğrencisine ulaşan projeyle çevre dostu davranışların yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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Polat Enerji ve Polat Vakfının Yuvam Dünya Derneği iş birliğiyle 2023’te hayata geçirdiği “Geleceğe Yeşil Işık Yak” projesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında da öğrencileri yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği konusunda bilinçlendirmeyi sürdürüyor.

Bugüne kadar 8 şehirde 117 okulda 242 atölye düzenlenen projeyle 7 bin 683 ilkokul öğrencisi, 1.934 meslek lisesi öğrencisi ve 510 öğretmene ulaşıldı. Yeni dönemde yaklaşık 2 bin 500 ilkokul ve 800 meslek lisesi öğrencisinin katılması planlanan projeye öğretmenler ve veliler de dâhil edilecek.

Öğrenciler rüzgâr türbini maketleri hazırlayarak temiz enerji üretimini uygulamalı öğrenirken, meslek lisesi öğrencileri de bu maketlerin üretimine katkı sağlıyor. Bağımsız sosyal etki analizine göre projeye yatırılan her 1 TL, 1,6 TL sosyal fayda sağlıyor.

Atölyelere katılan ilkokul öğrencilerinin yüzde 99’u en az bir çevre dostu davranış kazandığını, yüzde 81,3’ü ise öğrendiklerini ailesi ve arkadaşlarıyla paylaştığını belirtti. Yeni dönemde öğretmenlere iklim farkındalığı eğitimleri verilecek, veliler için çevrim içi eğitimler düzenlenecek ve meslek lisesi öğrencilerinin yeşil becerilerinin geliştirilmesi hedeflenecek.

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