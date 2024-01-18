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    Yarıyıl tatili yarın başlıyor: MEB'den 'Ev ödevi verilmeyecek' talimatı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    220 milyonu aşkın öğrenci yarın yarıyıl karnesi heyecanı yaşayacak. MEB, yarıyıl tatilinde öğrencilere ev ödevi verilmeyeceğini duyurdu.

    Yarıyıl tatili yarın başlıyor: MEB&#039;den &#039;Ev ödevi verilmeyecek&#039; talimatı
    Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları yarın 16 gün sürecek yarıyıl tatilini girecek. Bakanlık, yarın başlayacak yarıyıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevleri verilmeyeceğini bildirdi.

    Ev ödevi yerine öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesini isteyen bakanlık, ayrıca öğrencilerin yaşlarına uygun şekilde aileleriyle yapabilecekleri etkinliklerle kaliteli zaman geçirmelerine yönelik etkileşimli dijital rehber kitaplar hazırladı.

    SINIFTA KALMA GERİ GELDİ

    Bakanlık, bu yıl eğitim-öğretim süreçlerinde bir dizi değişikliğe gitti. Mevzuat düzenlemeleriyle liselerde devamsızlık koşulları yeniden düzenlendi, sınıf tekrarı yeniden uygulamaya konuldu ve açık öğretime geçişler zorlaştırıldı.

    DEVAMSIZLIK AFFI YOK

    Bu kapsamda açık liselere, sadece istisnai durumda olan öğrencilerin kayıtları yapıldı. Ayrıca liselerde öğrencilerin 50 ortalamayla sınıf geçebilmesine yönelik uygulamaya son verildi. Yıl sonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanların doğrudan bir üst sınıfa geçmesi kararı alındı.

    Liselerde artık devamsızlık affı da yapılmayacak. Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü için öğrenciler, 1 saat fazla sosyal sorumluluk çalışması yapacak.

    ORTAK SINAV UYGULAMASI

    Bakanlık tarafından ilk kez sınavlara ilişkin çatı bir yönetmelik yayımlandı ve tüm sınavların ortak yazılı olarak yapılması hükmü yer aldı. Okullarda öğretmenler tarafından yapılan yazılı sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanıldı.

    Eğitim öğretim yılının ilk döneminde ülke genelinde ortak yazılı sınavlar yapıldı. Ortaokul 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık'ta, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık'ta ülke genelinde ortak yazılı sınav düzenlendi.

    Yeni düzenleme kapsamında bu yıldan itibaren ilkokul 4. sınıflarda yazılı sınav saati uygulaması kaldırıldı ve notlar, öğrenci gelişim dosyasına göre verildi.

    ÖĞRENCİLERE GERİ BİLDİRİM İÇİN KISA SÜRELİ SINAVLAR

    Ayrıca, okullarda sınav haftası uygulamasına geçildi. Bakanlık, Türkçe ve yabancı dil derslerine ilişkin de önemli kararlar aldı. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapıldı.

    Ayrıca öğrenciye anında geri bildirim vermek için kısa süreli sınavlar da gerçekleştirildi.

    Deprem bölgesinde yürütülen güçlendirme ve onarım çalışmalarıyla toplam 48 bin derslik, eğitim öğretime hazır hale getirildi, ayrıca 11 bin 76 konteyner de bölgedeki öğretmenlerin konaklaması için tahsis edildi.

    EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

    Yeni eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, 22 Ocak Pazartesi başlayacak, 2 Şubat Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan arasında yapılacak.

    2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Milli Eğitim BakanlığıYarıyıl Tatili
    Haberler > Eğitim > Yarıyıl tatili yarın başlıyor: MEB'den 'Ev ödevi verilmeyecek' talimatı
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