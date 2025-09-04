Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Eğitim > YKS'de dikkat çeken istatistik: 6 öğrenciden 5'i mühendisliği seçti

YKS'de dikkat çeken istatistik: 6 öğrenciden 5'i mühendisliği seçti

- Güncelleme:
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YKS 2025’te tam puan alan 6 öğrenciden 5’inin mühendislik fakültelerini tercih etmesi dikkat çekti. Mühendis Tek-Sen ENERJİ Sendikası Başkanı Mümin Güler, bu tercihin Türkiye’nin geleceği açısından umut verici olduğunu belirterek, mühendislik mesleğinin ülke kalkınmasındaki kritik rolüne vurgu yaptı.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) paylaştığı verilere göre YKS 2025’te tam puan alan 6 öğrenciden 5’i, önceki yıllardan farklı olarak mühendislik fakültelerini tercih etti. Ayrıca mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97’yi aştı.

"ÜLKEMİZİN GELECEĞİ ADINA UMUT VERİCİ"

Mühendis Tek-Sen ENERJİ Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler “YKS şampiyonlarının mühendislik bölümlerini tercih etmesi ülkemizin geleceği adına umut verici. Başta şampiyon gençler olmak üzere, mühendislik bölümlerini seçen geleceğin mühendislerinin de bizim yaşadığımız sorunları yaşamaması adına sesimizi daha gür çıkaracak” diye konuştu.

Mühendislik mesleğinin, Türkiye’nin geleceğinin temel taşlarından biri olduğunun altını çizen Güler “Kamu mühendisleri ve teknik personel olarak; enerji, altyapı, teknoloji ve inovasyon gibi kritik alanlarda ülkenin kalkınması ve refahını destekleyen projeleri hayata geçiriyoruz” dedi.

