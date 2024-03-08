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0.69 faizli kredide geri ödeme ne kadar olacak? İşte aylık tutarlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
0.69 faizli kredide geri ödeme ne kadar olacak? İşte aylık tutarlar

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin, İzmir, İstanbul, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ olmak üzere 5 ilde verdiği kredi müjdesinin detayları da belli oldu. Kentsel dönüşüme girecek konutlar için 2.5 milyon liraya kadar yüzde 0.69 faiz oranıyla 180 ay vadeyle kredi verilecek. Peki, ödemeler nasıl olacak? İşte aylık ödenecek taksit tutarı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin kredi açıklaması, İzmir, İstanbul, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Evi kentsel dönüşüme girecek vatandaşlar verilecek kredinin detaylarını araştırıyor.

ÜST SINIR 2.5 MİLYON TL

Bakan Özhaseki, 5 ilde 2.5 milyon liraya kadar yüzde 0.69 faiz oranıyla 180 ay vadeyle kredi verileceğini açıkladı. Peki, ödemeler nasıl olacak? Aylık olarak alınacak kredi tutarına göre bakıldığında;

1 milyon TL kredi için yüzde 0.69 faiz oranı ve 180 ay vadede aylık sadece 9718 TL bir geri ödeme sözkonusu.

1.5 milyon TL’lik kredide bu rakam aynı faiz ve vadelerde ödemeler 14 bin 578 TL seviyesine geliyor.

Bu rakam 2 milyon olduğu takdirde aylık ödeme tutarı 19 bin 437 TL seviyesine geliyor.

Meblağda üst sınır olan 2.5 milyon TL’ye çıktığında aylık 0.69 faiz oranı ve 180 ay vadede 24 bin 297 TL’lik bir geri ödeme söz konusu olacak.

0.69 FAİZLİ KREDİYE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru şartları henüz kesinleşmedi ancak kentsel dönüşüm kapsamında başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara bu kredilerin verilmesi planlanıyor. Ayrıca şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere de yıllık bazda 0.25 oranında faiz indirimi sağlanması planlanıyor.

ENERJİ SINIFINA GÖRE İNDİRİM

Binanın enerji kimlik seviyesine göre farklı indirimler de mümkün. A sınıfı enerji kimlik belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0.50 oranında, B sınıfı enerji kimlik belgesi olan binalar için de yıllık yüzde 0.25 oranında faiz indirimi uygulanacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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