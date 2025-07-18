1 asgari ücretle, kaç metrekare konut? Alım gücü en yüksek ve düşük şehirler…

Türkiye’de konut satışları haziranda yıllık bazda %35,8 artarak 107 bin 723 adede çıktı. Konut fiyatları da aylık bazda %2 yükselerek “reel artışa” işaret etti. Gayrimenkul piyasasından gelen son veriler sektörde canlılığa işaret ederken; İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan raporda, ortalama konut metrekare fiyatı, bu yıl ikinci çeyrekte 1,8 asgari ücret oldu. Asgari ücretle alım gücü en yüksek ve en düşük şehirler de belli oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Konut piyasasında son veriler sektörde canlılığın sürdüğünü gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan haziran verilerine göre ülke genelinde konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre %35,8 arttı ve 107 bin 723 adede çıktı. Toplam içinde kredili satışların payı %13,4 olarak gerçekleşti. Geçen ay 14 bin 484 adet ipotekli konut satışı gerçekleşti.

FİYAT ARTIŞI SÜRÜYOR

Öte yandan Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2025 Haziran Konut Fiyat Endeksi (KFE) raporu da yayımlandı. Buna göre Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı haziranda aylık bazda %2 arttı ve reel alamda yatırımcısına kazandırdı. Yıllık bazda ise konut fiyatları %32,8 yükseldi. Bu oran, yılık bazda %-1,7 reel kayba işaret etti. Ancak reel kaybın bu ay oldukça gerilediği de dikkatlerden kaçmadı.

KREDİ HACMİ ARTIYOR

Konut kredisi hacminde de artış devam ediyor. BDDK tarafından açıklanan son verilere göre 4 Temmuz itibarıyla konut kredilerinin toplam hacmi 585,70 milyar TL oldu. Önceki haftaya göre kredi hacminde 2,5 milyar liralık bir artış yaşandı.

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EN UCUZ KONUT KREDİSİ…

Bankalarca sunulan en düşük konut kredisi faiz oranı ise %2,89 ile yüksek seyrini korumaya devam ediyor. 120 ay vadede kullanılan konut finansmanının faiz yükü %260 civarında seyrediyor.

TCMB’den beklenen faiz indirimleri ile birlikte kredi oranlarının da geri gelmesi bekleniyor. Ancak sektör temsilcileri, %2 ve daha altındaki konut kredisi oranlarının, ipotekli satışlarda hissedilir bir artışa işaret edebileceğini aktarıyor.

1 METREKARE KONUT 1,8 ASGARİ ÜCRET

Bu arada İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından, Türkiye’de asgari ücretin iller bazında konut alım gücünü ölçen bir rapor yayımlandı. Asgari ücretin, hangi ilde kaç metrekare konuta denk geldiğini tahmin eden rapora göre, Türkiye genelinde 2025 yılının ikinci çeyreğinde ortalama konut metrekare fiyatı 1,8 asgari ücrete karşılık geliyor.

EN PAHALI ŞEHİLLER

Asgari ücret/metrekare fiyat paritesine göre en pahalı iller şöyle sıralandı:

1-Muğla’da 1 m² - 3,59 asgari ücret

2-İstanbul’da 1 m² - 2,86 asgari ücret

3-Antalya’da 1 m² - 2,10 asgari ücret

4-İzmir’de 1 m² - 1,99 1 asgari ücret

EN UCUZ ŞEHİRLER

Asgari ücret/metrekare fiyat paritesine göre en ucuz şehirler ise şunlar oldu:

1-Ağrı’da 1 m² - 0,75 asgari ücret

2-Mardin’de 1 m² - 0,79 asgari ücret

3-Adıyaman’da 1 m² - 0,89 asgari ücret

4-Yozgat’ta 1 m² - 0,90 asgari ücret

Türkiye’de asgari ücret 2025 yılında 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor.