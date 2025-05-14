1 trençkot 100 bin TL! Ünlü giyim markası 1.700 kişiyi işten çıkaracak

İngiliz giyim devi Burberry, maliyetleri azaltmak ve yeniden kara geçmek için çalışanlarını üzen bir karar aldı. 1 trençkotu yaklaşık 2 bin sterline satan (103 bin TL) lüks giyim markası dünya genelinde 1.700 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Son dönemde satışlarında düşüş olan moda devi Burberry, kötü giden sürecin faturasını çalışanlarına kesti. Ünlü şirket maliyetlerini düşürmek için işten çıkarmalara başlayacağını duyurdu.

İŞ GÜCÜ 5/1 ORANINDA AZALACAK

2027 yılına kadar yıllık 100 milyon sterlin tasarruf planlayan Burberry, bu plan çerçevesinde yüzlerce çalışanını isten çıkaracak. Şirket işten çıkarmalardan dünya genelinde 1.700 personelin etkileneceğini duyurdu. Böylece şirketin iş gücü 5/1 oranında azalacak.

CEO SÖZ VERDİ

Temmuz 2024’ten bu yana Burberry’nin CEO’su olan Joshua Schulman, yaşam maliyeti krizinde harcamaları kısıtladıktan sonra müşterileri geri kazanmakta zorlanan markayı düzeltmek için söz verdi.

KLASİK TRENÇKOTLARA VE EŞARPLARA ODAKLANACAK

Schulman, Burberry markasının ürün hataları, aşırı fiyat artışları ve genel anlamda lüks giyimdeki düşüş nedeniyle zarar görmesinin ardından, markanın stratejisini ve pazarlamasını yaklaşık 2 bin sterline satılan klasik trençkotlara ve eşarplara yeniden odaklanacak şekilde değiştirdi.