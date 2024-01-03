14 günlük memur maaş farkı nasıl hesaplanır? İlk 14 günlük maaş farkı ne kadar, kaç TL?

3 Ocak 2024 14:28 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 14:30

14 günlük memur maaş farkı nasıl hesaplanır? 14 günlük memur maaş farkı 15 Ocak’ta memurların hesaplarına yatırılacak. Peki, 14 günlük memur maaş farkı ne kadar, kaç TL? İşte 14 günlük maaş farkı hesaplanışı!

14 GÜNLÜK MEMUR MAAŞ FARKI NASIL HESAPLANIR?

14 günlük maaş farkını hesaplarken ilk olarak zamlı maaşınızın yüzde 49,25'ini hesaplamalısınız. Ardından maaşınızın yüzde 49,25'ini 30'a bölüp 14 ile çarparsanız ortaya çıkan miktar yaklaşık olarak 14 günlük maaş farkınız olur.

Enflasyon farkı hesaplaması ise şu şekilde yapılmaktadır: Enflasyon Farkı= Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı-Enflasyon Oranı sonucunda (-) negatif,

Enflasyon Farkı= Enflasyon Oranı-Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı sonucunda (+) çıkması pozitif sayı olması halinde, maaş vb. ücretlere "enflasyon farkı" şeklinde ilave bir artış yapılmaktadır.

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaşları her ayın 15’inde hesaplara yatırılmaktadır. 14 günlük yüzde 49,28 zamlı maaş farkı da Ocak ayının 15’inde hesaplara yatırılacak.

2024 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Temmuz 2023 | Zam oranı (yüzde 50) | Ocak 2024

En düşük memur maaşı: 22 bin 17 liradan 32 bin 860,37 liraya

Şube müdürü (1/4): 32 bin 451 liradan 48 bin 433,11 liray

Memur (Lisans 9/1): 22 bin 938 liradan 34 bin 234.965 liraya

Uzman öğretmen (1/4): 29 bin 538 liradan 44 bin 85,465 liraya

Öğretmen (1/4): 26 bin 654 liradan 39 bin 781,095 liraya

Başkomiser (3/1): 32 bin 626 liradan 48 bin 694,30 liraya

Polis memuru (8/1): 29 bin 525 liradan 44 bin 66,625 liraya

Uzman doktor (1/4): 54 bin 959 liradan 82 bin 26,3 liraya

Hemşire (Lisans 5/1): 26 bin 440 liradan 39 bin 461,7 liraya

Mühendis (1/4): 33 bin 122 liradan 49 bin 434,5 liraya

Teknisyen (Lise mezunu 11/1): 23 bin 538 liradan 35 bin 130,46 liraya

Profesör (1/4): 48 bin 124 liradan 71 bin 825,07 liraya

Araştırma görevlisi (7/1): 31 bin 562 liradan 47 bin 106,28 liraya

Vaiz (1/4): 27 bin 620 liradan 41 bin 222.85 liraya

Avukat (1/4): 31 bin 562 liradan 47 bin 106,28 liraya

Genel Müdür (1/4): 53 bin 628 liradan 80 bin 39,79 liraya

Kaymakam (1. Sınıf 4/1): 50 bin 899,76 liradan 75 bin 967,89 liraya

Şube Müdürü (Lisans ¼): 32 bin 451 liradan 48 bin 433,11liraya

Pratisyen Hekim (8/1): 30 bin 818,14 liradan 45 bin 996,07 liraya

Teknisyen (Lise-11/1): 23 bin 238 liradan 34 bin 682 , 71 liraya

Uzman Öğretmen (1/4): 29 bin 538 liradan 44 bin 85.46 liraya