Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    14 günlük memur maaş farkı nasıl hesaplanır? İlk 14 günlük maaş farkı ne kadar, kaç TL?

    14 günlük memur maaş farkı nasıl hesaplanır, ne kadar ediyor? | Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarını ve alım gücünü doğrudan etkileyen enflasyon rakamları açıkladı. 2024 memur maaşları da böylelikle belli olmuş oldu. Peki, memurlar ilk 14 gün ne kadar maaş farkı alacak? İşte 14 günlük memur maaş farkı hesaplanışı…

    14 günlük memur maaş farkı nasıl hesaplanır? İlk 14 günlük maaş farkı ne kadar, kaç TL?
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    14 günlük memur maaş farkı nasıl hesaplanır? 14 günlük memur maaş farkı 15 Ocak’ta memurların hesaplarına yatırılacak. Peki, 14 günlük memur maaş farkı ne kadar, kaç TL? İşte 14 günlük maaş farkı hesaplanışı!

    14 GÜNLÜK MEMUR MAAŞ FARKI NASIL HESAPLANIR?

    14 günlük maaş farkını hesaplarken ilk olarak zamlı maaşınızın yüzde 49,25'ini hesaplamalısınız. Ardından maaşınızın yüzde 49,25'ini 30'a bölüp 14 ile çarparsanız ortaya çıkan miktar yaklaşık olarak 14 günlük maaş farkınız olur.

    Enflasyon farkı hesaplaması ise şu şekilde yapılmaktadır: Enflasyon Farkı= Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı-Enflasyon Oranı sonucunda (-) negatif,

    Enflasyon Farkı= Enflasyon Oranı-Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı sonucunda (+) çıkması pozitif sayı olması halinde, maaş vb. ücretlere "enflasyon farkı" şeklinde ilave bir artış yapılmaktadır.

    14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    Memur maaşları her ayın 15’inde hesaplara yatırılmaktadır. 14 günlük yüzde 49,28 zamlı maaş farkı da Ocak ayının 15’inde hesaplara yatırılacak.

    14 günlük memur maaş farkı nasıl hesaplanır? İlk 14 günlük maaş farkı ne kadar, kaç TL?

    2024 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    Temmuz 2023 | Zam oranı (yüzde 50) | Ocak 2024

    En düşük memur maaşı: 22 bin 17 liradan 32 bin 860,37 liraya

    Şube müdürü (1/4): 32 bin 451 liradan 48 bin 433,11 liray

    Memur (Lisans 9/1): 22 bin 938 liradan 34 bin 234.965 liraya

    Uzman öğretmen (1/4): 29 bin 538 liradan 44 bin 85,465 liraya

    Öğretmen (1/4): 26 bin 654 liradan 39 bin 781,095 liraya

    Başkomiser (3/1): 32 bin 626 liradan 48 bin 694,30 liraya

    Polis memuru (8/1): 29 bin 525 liradan 44 bin 66,625 liraya

    Uzman doktor (1/4): 54 bin 959 liradan 82 bin 26,3 liraya

    Hemşire (Lisans 5/1): 26 bin 440 liradan 39 bin 461,7 liraya

    Mühendis (1/4): 33 bin 122 liradan 49 bin 434,5 liraya

    Teknisyen (Lise mezunu 11/1): 23 bin 538 liradan 35 bin 130,46 liraya

    Profesör (1/4): 48 bin 124 liradan 71 bin 825,07 liraya

    Araştırma görevlisi (7/1): 31 bin 562 liradan 47 bin 106,28 liraya

    Vaiz (1/4): 27 bin 620 liradan 41 bin 222.85 liraya

    Avukat (1/4): 31 bin 562 liradan 47 bin 106,28 liraya

    Genel Müdür (1/4): 53 bin 628 liradan 80 bin 39,79 liraya

    Kaymakam (1. Sınıf 4/1): 50 bin 899,76 liradan 75 bin 967,89 liraya

    Şube Müdürü (Lisans ¼): 32 bin 451 liradan 48 bin 433,11liraya

    Pratisyen Hekim (8/1): 30 bin 818,14 liradan 45 bin 996,07 liraya

    Teknisyen (Lise-11/1): 23 bin 238 liradan 34 bin 682 , 71 liraya

    Uzman Öğretmen (1/4): 29 bin 538 liradan 44 bin 85.46 liraya

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Memur ZamMemur
    Haberler > Ekonomi > 14 günlük memur maaş farkı nasıl hesaplanır? İlk 14 günlük maaş farkı ne kadar, kaç TL?
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Kıdem tazminatı ne kadar artacak? - EkonomiKıdem tazminatı ne kadar artacak?Dolar yine rekor kırdı! - EkonomiDolar yine rekor kırdı!2024 ocak kira artış oranı ne kadar oldu? - Ekonomi2024 ocak kira artış oranı ne kadar oldu?Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı! - EkonomiCevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı!Türk silah üreticisi ihracatta 12'den vurdu - EkonomiTürk silah üreticisi ihracatta 12'den vurduMehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi - EkonomiMehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi2024'te kim ne kadar maaş alacak? İşte mesleklere göre tam sıralı liste - Ekonomi2024'te kim ne kadar maaş alacak? İşte mesleklere göre tam sıralı listeTürkiye'nin 2022 vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar - EkonomiTürkiye'nin 2022 vergi rekortmeni Selçuk BayraktarEn düşük memur maaşı ne olacak? - EkonomiEn düşük memur maaşı ne olacak?Aralık ayı enflasyonu belli oldu - EkonomiAralık ayı enflasyonu belli oldu
    Sonraki Haber Yükleniyor...