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Haberler > Ekonomi > 150 bin TL faizsiz destek! Evlilik kredisinde 'asgari ücret' şartı değişti

150 bin TL faizsiz destek! Evlilik kredisinde 'asgari ücret' şartı değişti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Evlenmeyi düşünen çiftleri yakından ilgilendiren 'evlilik kredisi' uygulamasında yeni dönem başladı. Deprem bölgesindeki pilot uygulamaya TÜİK verilerine göre Türkiye'de doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 il eklendi, asgari ücret şartında değişime gidildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla ortaya çıkarılan Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin aile kurmaları destekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, projede yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi.

FAİZSİZ 150 BİN TL KREDİ İMKANI

Projenin pilot uygulamasını deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da başlattıklarını hatırlatan Göktaş, evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinin çok büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Projeye başvuruların 15 Şubat itibarıyla "www.aile.gov.tr" adresi üzerinden alınmaya başlandığını anımsatan Göktaş, fona bugüne kadar 12 bin 132 çiftin başvurduğunu, şu ana kadar şartları yerine getiren toplam 3 bin 963 çiftin ise söz konusu krediden yararlandığını söyledi.

150 bin TL faizsiz destek! Evlilik kredisinde 'asgari ücret' şartı değişti - 1. Resim

3 KENT DAHA EKLENDİ

Aile ve Gençlik Fonu'nda yeni bir döneme geçtiklerini ve projenin pilot uygulamasının ikinci bölümünü başlattıklarını açıklayan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı dahil ettik. Bu 3 ilden şartları sağlayan çiftlerimizin başvurularını almaya başladık" dedi.

'ASGARİ ÜCRET ŞARTI'NDA DEĞİŞİM

Yeni eklenen illerin yanı sıra söz konusu destekten daha fazla çiftin yararlanabilmesi için şartları da kolaylaştırdıklarını vurgulayan Göktaş, desteğe başvuru şartlarının arasında yer alan çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartında düzenlemeye gidildiğini belirtti.

Pilot uygulama kapsamında sahadan aldıkları dönüşler ve vatandaşların talepleri kapsamında gelir kriterinde yeni düzenleme yaptıklarını aktaran Göktaş, "Gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz" ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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