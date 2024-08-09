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Haberler > Ekonomi > 16,4 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Ağustos 2024 Emekli maaşları ne zaman yatırılacak? Emekli maaş ödeme günü ne zaman?

16,4 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Ağustos 2024 Emekli maaşları ne zaman yatırılacak? Emekli maaş ödeme günü ne zaman?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
16,4 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Ağustos 2024 Emekli maaşları ne zaman yatırılacak? Emekli maaş ödeme günü ne zaman?

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emekli maaşları Tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen bir programa göre yatırılıyor. Fakat hafta sonları ve resmi tatiller gibi özel günlere ödeme tarihi denk geldiğinde tarihler değişebiliyor. Peki emekli maaşları hangi gün yatırılıyor? Emekli maaş ödeme günü ne zaman? İşte detaylar...

Türkiye’de milyonlarca emekli vatandaş, her ayın başında emekli maaşlarının hesaplarına ne zaman yatacağını merakla bekliyor. Özellikle Temmuz ayı, maaş zamlarının uygulanacağı bir dönem olarak emekliler için büyük önem taşıyor.

TEMMUZ AYINDA EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

2024 yılı Temmuz ayında emeklilere yapılacak maaş zammı, enflasyon oranlarıyla doğrudan bağlantılı olarak belirlendi. Memurlar ve emekliler için maaş artışını belirleyen enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak açıklandı. 

Bu zamla birlikte, 2024 Temmuz ödeme döneminde en düşük emekli aylığı 12.500 TL olarak güncellendi. Ayrıca, zam farkları 7 Ağustos tarihinde hesaplara yatırıldı. Bu gelişme, emekliler arasında memnuniyetle karşılanırken, maaş artışının günlük yaşamlarına ne kadar katkı sağlayacağı da merak konusu oldu.

16,4 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Ağustos 2024 Emekli maaşları ne zaman yatırılacak? Emekli maaş ödeme günü ne zaman? - 1. Resim

SSK EMEKLİLERİ MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

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16,4 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Ağustos 2024 Emekli maaşları ne zaman yatırılacak? Emekli maaş ödeme günü ne zaman? - 3. Resim

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BAĞ-KUR EMEKLİLERİ MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

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  • Ödeme Günü: 27 Ağustos

 

  • Son rakamı 2, 0 olanlar:
  • Ödeme Günü: 28 Ağustos
Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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