Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Mert Irmağı'ndaki büyük dönüşüm için müjdeyi verdi. Avrupa ülkelerinde kullanılan lastik savak sistemiyle bölgede kano, gondol ve kayıkların gezebileceği bir alan oluşturulacağını söyleyen Doğan, 170 milyon liralık projenin ihalesinin yapıldığını belirtti.

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Mert Irmağı'ndaki ıslah çalışmaları kapsamında saha genişletme çalışmalarının sürdüğünü belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, bölgedeki dönüşüm için müjdeyi verdi.

KANO, GONDOL VE KAYIKLAR…

170 milyon liralık lastik savak projesinin ihalesinin yapıldığını söyleyen Doğan, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede kano, gondol ve kayıkların gezebileceği bir alan oluşturulacağını belirtti.

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Doğan “Köprüden geçen herkesin görebileceği güzel bir rekreasyon alanı oluşturacağız. İnşallah orada kanoların, gondolların ve kayıkların gezdiği güzel bir gezi ve mesire alanını hem İlkadım hem de Canik ilçemiz açısından şehrimize kazandıracağız” dedi.

170 milyonluk dev proje! Türkiye’nin Venedik’i olacak, 2027’de açılması planlanıyor

“15 GÜNE KADAR PROJE ELİMİZDE OLACAK”

Doğan, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

Mert Irmağı'ndaki çalışma herkesin gözünün önünde, Samsunluların gözünün önünde önemli bir ıslah çalışması olarak devam ediyor. Bu çalışma kapsamında sahanın genişlemesi söz konusu. Taşkınları önleme amacıyla yapılan bu çalışmaların yanı sıra rekreasyon amacımız da bulunuyor. İki bantta da rekreasyon amaçlı proje ihalelerimize çıktık. 10-15 güne kadar projemiz elimizde olacak.

AVRUPA’NIN SİSTEMİ KULLANILACAK

Alanın suyu tutma konusunda zor bir alan olduğunu belirten Doğan “Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan lastik savak sistemiyle, herhangi bir taşkın riskinde savak kendiliğinden inerek suyun akışına izin verecek. Normal şartlarda ise suyu tutarak şehrin önünde güzel bir alan oluşturacağız" dedi.

170 milyonluk dev proje! Türkiye’nin Venedik’i olacak, 2027’de açılması planlanıyor

170 MİLYONLUK İMZA ATILDI

Lastik savak projesinin ihalesinin gerçekleştirildiğini ifade eden Doğan, "Yaklaşık 170 milyon liralık bir iş. Bu lastik savak sayesinde proje görsellerinde gördüğümüz ancak suyu tutamadığımız takdirde hayata geçiremeyeceğimiz çalışmayı gerçeğe dönüştüreceğiz. Şehrin insanlarının faydalanabileceği, kullanabileceği, köprüden geçen herkesin görebileceği güzel bir rekreasyon alanı oluşturacağız” diye konuştu.

2027’DE AÇILMASI PLANLANIYOR

Doğan, "Gelecek yıl haziran ayında Mert Irmağı'ndaki ıslah çalışmalarının DSİ tarafından bitirilmesini öngörüyoruz. Bu işlemlerin tamamlanmasıyla biz de bir taraftan rekreasyon çalışmalarımızı bitireceğiz. Devlet Su İşleri müteahhidimiz süreci söz verdiği şekilde tamamlayabilirse 2027 yılı içerisinde orayı Samsunlu hemşehrilerimizin hizmetine açmış oluruz" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Samsun Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSISamsun

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