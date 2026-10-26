'2 milyon TL'ye yazlık ilanı' yalan çıktı! Bakanlık vatandaşı kandıran firmanın cezasını kesti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 2 milyon TL’ye satıldığı belirtilen yazlıkların fiyatının yalnızca peşinat olduğu ortaya çıktı. Vatandaşın şikâyeti üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, yanıltıcı ilan veren firmaya 28 bin 620 TL ceza kesti.

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Ticaret Bakanlığı, bir vatandaşın şikayeti üzerine Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir emlak ilanıyla ilgili harekete geçti.

İlanda müstakil bahçeli yazlıkların 2 milyon TL'ye satışa sunulduğu belirtilirken, vatandaşın aradığı firma bu tutarın sadece peşinat olduğunu belirtti. Vatandaşın şikayeti üzerine inceleme başlatan bakanlık, ilgili firmaya cezayı kesti.

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28 BİN 620 TL CEZA

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ticaret Bakanlığı Basın ve Halka İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, 28 bin 620 TL ceza kesildiğini belirtti. 'Vatandaşı yanıltan emlak ilanına 28.620 TL ceza' başlığıyla paylaşım yapan Kaplan, şunları söyledi:

Bildiriminiz için öncelikle teşekkür ederiz.

Söz konusu ilan Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz, Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Dairesince incelendi. İlanda bir dairenin fiyatı 2 milyon TL olarak belirtiliyor, ancak vatandaşımız aradığında bu rakamın dairenin satış fiyatı değil, yalnızca peşinat olduğu söyleniyor. Vatandaşımızın zamanını boşa harcayan, yanlış bilgiyle karar vermesine yol açan ve güven duygusunu zedeleyen bu yanıltıcı ilan nedeniyle ilgili işletmeye 28.620 TL idari para cezası uygulandı.

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DİĞER İLANLAR İÇİN İNCELEMELER SÜRÜYOR

Bu ilanın dışında, bölgede benzer şekilde vatandaşı yanıltıcı bilgi veren çok sayıda ilan sahibine de aynı şekilde ceza uygulanmış olup, halen inceleme sürecimiz ve idari yaptırımlarımız sürmekte.

Açıkça ifade edelim: İlanlarda belirtilen fiyatlar tüketiciyi yanıltmak için kullanılamaz. Vatandaşımızı gerçeği yansıtmayan bilgilerle peşinden koşturmak, zamanını ve emeğini boşa harcamak kabul edilemez.

Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin haklarını korumaya, yanıltıcı ilanlara karşı mevzuatımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

Vatandaşımızı mağdur eden hiçbir uygulamaya göz yummayacağız."

AYNI FİRMA AYNI İLAN!

Söz konusu ilan yayından kaldırılırken, aynı firmanın başka sitelerdeki ilanlarının durduğu görüldü. Başka bir sitede aynı görsellerle 1,5 milyon TL'ye bahçeli havuzlu yazlıklar diye ilan verildiği görüldü.

2 milyon TLye yazlık ilanı yalan çıktı! Bakanlık vatandaşı kandıran firmanın cezasını kesti

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