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Ekonomi

"2. ürüne yüzde 50 indirim" tuzağı pahalıya patladı! Mağaza cezadan kaçamadı

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"2. ürüne yüzde 50 indirim" tuzağı pahalıya patladı! Mağaza cezadan kaçamadı
Başlık Resmi"2. ürüne yüzde 50 indirim" tuzağı pahalıya patladı! Mağaza cezadan kaçamadı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Antalya'daki bir outlet mağazasında "İkinci ürüne yüzde 50 indirim" kampanyasının tüm ürünlerde geçerliymiş gibi tanıtılması üzerine Reklam Kurulu harekete geçti. Yalnızca ayakkabı kategorisini kapsayan kampanya nedeniyle mağazaya 108 bin 370 TL ceza kesildi.

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|
Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan indirim kampanyalarına yönelik denetimleri kapsamında bir mağazaya idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Antalya'da faaliyet gösteren bir outlet alışveriş merkezindeki mağazada kullanılan “2. ürüne yüzde 50 indirim” afişleri incelemeye alındı. Afişlerin mağazanın genelinde ve farklı ürün gruplarının bulunduğu reyonlarda sergilendiği belirlendi.

YALNIZCA AYAKKABIDA GEÇERLİYMİŞ

Yapılan değerlendirmede, kampanyanın yalnızca ayakkabı kategorisindeki ürünleri kapsamasına rağmen reklamların mağazadaki tüm ürünlerde indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturduğu tespit edildi.

Tüketicilerin yanlış yönlendirilmesine neden olduğu değerlendirilen tanıtımlar nedeniyle ilgili mağazaya 108 bin 370 TL idari para cezası verilmesine ve söz konusu reklamların durdurulmasına hükmedildi.

Kararı, Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan da sosyal medya hesabından duyurdu. Kaplan, tüketici haklarının korunması ve adil ticari ortamın sağlanması amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

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