2024 evde bakım maaşı ne kadar olacak? Evde bakım maaşı Ocak ayında ne kadar, kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?

14 Aralık 2023 14:59 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 15:00

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

2024 evde bakım maaşı ne kadar, kaç para olacak? | Yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiği Evde Bakım Yardımı 2024’te zamlanacak. Peki, ne kadar olacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde Bakım Yardımı şu anda 5 bin 97 lira olarak verilmektedir. 2024 yılı Ocak ayında Evde Bakım Yardımı zamlanacaktır.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 5 bin 97 TL ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, şunları kaydetti:

“Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 560 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2,8 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, “Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi ve yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu belirten Göktaş, “Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK 2024?

Evde bakım maaşı 2024’te ne kadar olacak henüz belli olmadı. Evde bakım maaş artışları memur maaş katsayısına göre belirleniyor. 2024 memur maaş katsayısı ise son 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından Ocak ayının başında belli olacak.