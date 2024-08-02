2024/2025 fındık alım fiyatı açıklandı

Fındık üreticilerinin merakla beklediği açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024/2025 fındık alım fiyatını açıkladı. Buna göre, levant kalite fındık için alım fiyatı 130 TL, Giresun kalite fındık için ise 132 TL olarak duyuruldu. Alım fiyatı bakanlık desteğiyle levant kalite için 133 TL, Giresun kalite için ise 135 TL olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu sezona ilişkin fındık alım fiyatlarını açıkladı. Geçen yıl kilogram fiyatı 82,50 lira olan levant fındığın fiyatı bu yıl 130 liraya çıkarıldı. Geçen yıl 84 lira olarak açıklanan Giresun kalite fındığın alım fiyatı ise 132 lira olarak duyuruldu.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Toprak Mahsulleri Ofisi kabuklu fındık alım fiyatları; fındık Üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla, hasat dönemi öncesinde aşağıdaki gibi kararlaştırılmıştır.

2024/2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları;

%50 sağlam iç fındık esasına göre;

Levant kalite için 130 TL/Kg,

Giresun kalite için 132 TL/Kg olarak belirlenmiştir.

DESTEKLE BİRLİKTE FINDIK ALIM FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bakanlığımızın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği ile birlikte düşünüldüğünde levant kalite için 133 TL/Kg, Giresun kalite için ise ortalama fiyat 135 TL/Kg olacaktır.

RANDIMAN BAŞINA 1.30 TL ARTACAK

Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için) 1,30 TL/Kg ilave fiyat verilecektir.

ALIMLAR RANDEVUYLA YAPILACAK

TMO; fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır. Üreticilerimiz 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi ve e-devlet üzerinden randevularını alabilecektir. Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacak olup, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır.

Üreticilerimizin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir.

Yeni hasat sezonu ve kabuklu fındık alım fiyatları üreticilerimize hayırlı olsun."