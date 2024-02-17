3 bin liralık emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak, kimler alacak? İşte tüm detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün emekli ikramiyelerinin yüzde 50 zamla 3 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Düzenleme Meclis'e sunulurken, 3 bin liralık ikramiyeden emekli olan herkes faydalanacak. Ayrıca dul ve yetimlerde hak ediş oranlarına göre ikramiye alacak. İkramiyelerin 9 Nisan'dan önce hesaplara yatırılması bekleniyor. İşte zamlı emekli ikramiyesine ilişkin tüm detaylar...

Emeklilerin bayram ikramiyesinde artışa gidildi. Dün Ordu'daki mitingde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyesine yapılan zammı açıkladı. Erdoğan, "Emekli ikramiyelerini yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.

TBMM'YE SUNULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin ardından düzenleme için hemen harekete geçildi. Emekli ikramiyelerine yapılan zam 8. Yargı Paketi'ne eklenerek TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

KİMLER YARARLANACAK?

Peki 3 bin liralık bayram ikramiyesinden kimler yararlanacak. Emeklilerin hepsi 3 bin lirayı bu bayramda alabilecek mi? İşte detaylar...

Bayram ikramiyelerinden emeklilik hakkı kazanan herkes faydalanacak. Dul ve yetim aylığı alanlar ise hak ediş oranları kadar ikramiyesini alacak. İkramiye öncesi EYT'den dilekçesini verenler de ikramiye alabilecek.

KİM NE KADAR ALACAK?

Ölen eşinden dolayı yüzde 50 oranında emekli maaşı alan eşe 1500 TL, yüzde 25 oranında yetim aylığı alan kızına ise 750 TL ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olduklarından, 2 bin lira ikramiye verilecek.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı bu yıl 10-11- 12 Nisan tarihleri arasında olacak. 9 Nisan tarihinden önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi gerekiyor. Kurban Bayramı da 16-17-18- 19 Haziran'da olacak. Bayram ikramiyesinin 15 Haziran'dan önce ödenmesi gerekecek.