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4 ilde 19 mağazası var! Ünlü şirket iflasın eşiğinde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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4 ilde 19 mağazası var! Ünlü şirket iflasın eşiğinde
Konkordato, İflas, Tekstil, Ayakkabı, Çanta, Konya, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

4 ilde 19 mağazası bulunan Talipsan ve bağlı iki şirketi konkordato sürecine girdi. Ayakkabı, çanta ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren şirketlere mahkeme kararıyla üç aylık iflas koruma verildi.

Ayakkabı, çanta ve tekstil alanında faaliyet gösteren DGN Ayakkabı, Doğan Çanta ve Talipsan Mağazacılık konkordato sürecine girdi. Konya merkezli olan şirketlerin, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptığı belirlendi.

4 ilde 19 mağazası var! Ünlü şirket iflasın eşiğinde - 1. Resim

Sözcü'de yer alan habere göre Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketlere üç aylık geçici süre kararı verdi. Süreci denetlemek üzere de konkordato komiserleri Mehmet Kılıç, Türkan Yılmaz ve Gülçin Kazan görevlendirildi. Şirketler için mühlet süresi 30 Eylül 2025'e kadar geçerli olacak.

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4 İLDE 19 MAĞAZA

1991 yılında kurulan ve Talipsan Mağazacılık A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren DGN Ayakkabıclık ve Doğan Çanta, özellikle taksitli alışveriş imkanlarıyla biliniyor. 19 mağazası bulunan markanın 2 Haziran 2025'te merkezini Konya'dan İstanbul'a taşıdığı öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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