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Haberler > Ekonomi > 5 ilde imzalar atıldı! Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Evini yenilemek isteyen herkes alabilecek

5 ilde imzalar atıldı! Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Evini yenilemek isteyen herkes alabilecek

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5 ilde imzalar atıldı! Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Evini yenilemek isteyen herkes alabilecek

Ekonomi Haberleri  / -

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm için belirlenen illerde 180 ay vade, yüzde 0.69 oranında faizle kredi verileceğini duyurdu. İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ olmak üzere 5 ilde devreye alınacak kampanyadan evini yenilemek isteyen herkes faydalanabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, afet yönetimi ve iklim değişikliklerine aza indirmek hedefiyle devreye aldıkları İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler projesi kapsamında verecekleri kentsel dönüşüm kredisine ilişkin açıklama yaptı.

DÜNYA BANKASI İLE İMZALAR ATILDI

Bakan Özhaseki'nin açıklamaları şöyle: Dünya Bankası ile imzaladığımız bir anlaşmayı hayata geçiriyoruz; İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ’ın kentsel dönüşümüne büyük bir katkı sunacak olan “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi”ni başlatıyoruz. Amacımız, iklim değişikliğinin ülkemize etkilerini en aza indirmek ve şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmek.

5 ilimizi kapsayan projede pilot ilimiz ise İzmir’dir.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Bu 5 şehrimizde, riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliği esas olacak. Proje kapsamında iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve iş yeri yapımı için hak sahiplerine uygun maliyetli finansman imkânı sunacağız.

2,5 milyon TL’ye varan kredi desteği vereceğiz.

Aylık yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vadeyle verilecek.

Başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlarımıza; şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi sağlayacağız.

Bunun yanında A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi uygulayacağız.

Ödemeler, inşaat ilerleme seviyesine bağlı olarak yapılacak.

Projeyle 5 ilimizin dönüşümünde büyük bir adım atmış olacağız.

Hedefimiz, İzmir’i, İstanbul’u ve tüm Türkiye’yi, başta iklim değişikliği olmak üzere deprem, sel ve heyelan gibi bütün afetlere karşı dayanıklı hale getirmektir.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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