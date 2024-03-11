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60 metrekarede denedi, geçim kaynağı oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kahramanmaraş, Hatay, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da depremzede çiftçi, 60 metrekarelik serada kendi imkanlarıyla kurduğu serada çilek üretmeyi başardı. Abdullah Yıldırım, kilosu 200 lirayı bulan çileği ilk defa üretmelerine rağmen verim alabildiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’da yaşayan bir vatandaş, meyve sebze üretimine merak saldı. evinin bahçesine kurduğu 60 metrakarelik serada deneme amaçlı çalışmaya başlayan Abdullah Yıldırım, ilk hasadını yaptı. Bölgenin ılıman iklimine uygun olarak üretilen çilek, Yayladağı ilçesinde oldukça rağbet görüyor.

ERKEN MAHSUL VERDİ

Hasadın erken başladığını ve çilek fiyatının 200 TL civarında satıldığını ifade eden Abdullah Yıldırım, şöyle konuştu: “Çilek yetiştirmek için kendime küçük bir sera kurdum. Serayı geliştirmek için de yeğenimden destek aldım. Devam ediyoruz, çilek üretmeye. Hasat maşallah, iyi. İlk defa üretiyoruz, sera olduğu için erken mahsul veriyor. Fiyatı 200 ile 250 TL'den veriyoruz. Rabbim bereket versin, güzel. Bu kadar beklemiyordum ama rabbim kısmetimizi bol verdi. Lezzeti çok güzel, doyum olmuyor”

ORGANİK ÜRETİM

Çileklerin doğal olarak yetiştiğine dikkat çeken Murat Sarıkaya, “Abimiz burada kendi çapında sera kurdu. Bu üretimi ilerleyen zamanlarda geliştireceğini söylüyor, yeğeniyle yapıyor. Deneme amaçlı yaptı, mahsuller güzel. Hatta erken hasat oldu. Lezzeti güzel, şeker gibi tadı. Organik üretim, bizde arada gelip yiyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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