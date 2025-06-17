600 milyon lira kazandıracak! Kilosu 80 lira... Tarladan çıkmadan alıcısı hazır

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretilen ve 'kırmızı elmas' da denilen Kurşunlu çileğinde yılın ilk hasadı yaşanan don felaketi nedeniyle geç başladı. 13 bin dekar alanda 10 bin ton rekolteye ulaşılması beklenen çileğin bölgeye 600 milyon TL para girişi sağlaması bekleniyor. Tarlada 70-80 liradan alıcı bulan çileğe ise talep oldukça fazla.

İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde yetiştirilen 'kırmızı elmas' Kurşunlu çileğinde yılın ilk hasadı başladı.

Mahallenin tek geçim kaynağı olan ve Türkiye'nin farklı şehirlerine de gönderilen çilek, tarlada kilogramı 70-80 lira arasında satılıyor. Yaklaşık 13 bin dekar alanda üretimi yapılan Kurşunlu çileğinde bu yıl 10 bin tonluk rekolte beklenirken, bu yıl yaşanan kırağı olayı nedeniyle hasat mayıs ayı başı yerine, mayıs sonunda başlayabildi.

"HASAT 1 AY GECİKMELİ BAŞLADI"

Çilek hasadı için tarlada inceleme yapan ve normal şartlarda hasadın 1 Mayıs'ta başlaması gerektiğini belirten İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bu yıl ülkemizin 61 ilini etkileyen don olayı nedeniyle çileklerde yanma yaşandı. Hasat 1 ay gecikmeli başladı ve bu gecikme sadece Kurşunlu bölgesinde 3,5 milyon lira civarında bir kayba yol açtı. Ayrıca genç fidanların bu yıl daha fazla ekilmesi de rekoltede düşüşe neden oldu" dedi.

"BÖLGEYE 600 MİLYON TL PARA GİRİŞİ OLACAK"

Bu sene toplamda yine 10 bin ton civarında bir çilek üretimi olacağını söyleyen Çelik, "Bu da, fiyatın ortalama 60 lira olduğunu düşündüğümüzde, ki bu fiyat ortalama, çünkü bu çilek şu anda 80 liraya kadar satılıyor, 70-80 lira arasında. Biz onu ortalama olarak değerlendirdiğimizde, demek ki bölgemize 600 milyon TL gibi bir para girmiş olacak. Bu da, diğer ürünlerden zarar gören çiftçilerimizin burada çilekten elde ettikleri gelirle ayakta durmalarını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

4 ÜLKEYE İHRACAT

İhracattan da bahseden Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: