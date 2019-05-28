Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seracılar, hükümetin getirdiği sera teşvikinin keyfini sürüyor. Söz konusu desteğin, sektörü yüzde 70’e varan oranda büyütmesi bekleniyor. Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) Başkanı Halil Kozan “Hükümet tarafından açıklanan teşvik ve desteklerle sektörümüzün 2019 sonu itibarıyla yüzde 70 büyüyeceğini öngörüyoruz” dedi. Ziraat’in kredileriyle sektörün nefes aldığını söyleyen Kozan “Yatırımın önündeke engellerin en büyüğü olan finans engelini banka desteğiyle aşmaya çalışıyoruz. Ziraat Bankası 1’e 1,25 oranında ipotek istiyor fakat ekspertiz firmaları gösterdiğimiz emtiaların değerini 3’te bir oranında düşürünce firmalar engellenmiş oluyor. Bütün dünyada seralar kuran Türk seracılık sektörü Türkiye’de sera kurarken ekspertiz engeline takıldı. Çünkü ipoteğimiz yok. KGF desteğini seracılıkta artırabilirsek yatırımlar çok daha hız kazanacak” dedi.

AVRUPA İLE YARIŞTAYIZ

Üyelerinin tamamının yerli üretici olduğunu, artık Avrupalı firmalarla eş değer ürünler yaptıklarını söyleyen Halil Kozan “Son teknolojiyle şu an sera kurma konusunda Avrupa ile yarışır durumdayız. Tüm dünyada sera kuruyoruz” diye konuştu. Sera denince akla “2 direk 1 naylon” geldiğini, artık algının değişmesi gerektiğini söyleyen Kozan, “Oysa modern sera; iklimlendirmesi bir otomasyon sayesinde yapılan, sürekli kontrol edilen bir fabrika” dedi. Şu anda Rusya, Türk Cumhuriyetler başta olmak üzere Türk seracıların birçok ülkeye anahtar teslimi sera kurduğunu, yazılımı da yerli yaptıklarını söyleyen Kozan, 2019’da çok önemli büyüme beklediklerini söyledi.

Seranın %75’i devletten

Halil Kozan, sera yatırımlarının artmasının ülke ekonomisine katkısına değinirken, bunun kadın istihdamını önemli ölçüde artırdığını belirtti. Seraların yüzde 80’inin domates olduğunu söyleyen Kozan, “Yatırımın nerede yapılacağı çok önemli. İkincisi yaptığınız yatırımın en az yüzde 25’i kendi paranız olmalı. Yüzde 75’ini zaten devlet destekliyor. Doğru yerde modern sera kurar, ısıtmanızı ucuza mal ederseniz, 10 bin metrekare sera başlayıp 40 bin metrekareyi hedeflerseniz işi doğru yapmış olursunuz. Bu durumda yatırımınız 7 yılda geri dönüyor. 5-10 bin metrekare sera ile başlanacaksa seraların yoğun olduğu bölgelerde başlamak en doğrusu. Hem ülkemizde hem de dünyada şu an en hızlı dönen yatırım, sera” dedi.

Sera soğukta daha verimli

Halil Kozan, “Yatırımın fizıbıl olabilmesi için sera yatırımlarının soğuk bölgelerde yapılması daha doğru. Soğuk bölgelerde metrekareden bir sezonda 60 kilogram, sıcak bölgelerde ise 25-30 kilo ürün alınır. Soğuk bölgelerde yapıldığında ise en büyük maliyet ısıtma gideri oluyor. Bu noktada jeotermal ucuz bir enerji kaynağı... Doğru yerde, doğru şekilde yapılan yatırımlarda ortalama 7 yılda yatırımın geri dönüşü sağlanabiliyor” dedi.