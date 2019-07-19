Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ta düzenlenen “3. Batı Karadeniz Yapı, Dekorasyon ve Mobilya Fuarı”na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “tersine göç”ü teşvik etmek için uyguladıkları Uluslararası Lider Araştırmacılar Programının sonuçlarını açıkladı. Çağın en büyük ihtiyaçlarından birinin “nitelikli insan gücü” olduğunu vurgulayan Bakan Varank “Rekabet gücümüzü artıracak araştırmacıları ülkemize davet ettik. Dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve özel sektör kuruluşlarından 242 başvuru aldık. Titizlikle sürdürülen değerlendirmeler sonrasında; 98’i Türk, 29’u yabancı olmak üzere toplam 127 araştırmacı, Türkiye’nin yazacağı başarı hikâyesinin parçası olmaya hak kazandı. Bunların 58’i ABD’den, 16’sı İngiltere’den, 9’u Almanya’dan, 8’i Hollanda’dan başvuru yaptı. Aralarında; MIT, Stanford, Harvard, Oxford ve Yale’den araştırmacılar da var, dünya devi şirketlerde görev yapanlar da” dedi.

FİLYOS’TAN BÜYÜK KATKI

Filyos Endüstri Bölgesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Varank, “Faaliyete geçtiğinde 1,5 milyar dolarlık yatırımla 10 bin yeni istihdam sağlanacak. Yılda 750 milyon dolar da ihracat gerçekleşecek” diye konuştu.