Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisinde yeniden dengelenme süreci devam ederken, makroekonomik verilerde yaşanan düzelme, yatırım kararlarına da olumlu yansıyor. İşletmeler, planladığı yatırımları hayata geçirmek için düğmeye basıyor. Bunlarda biri de, Bartın’da kurulu Mescier Demir-Çelik Fabrikası... Şirket, 100 milyon dolar yatırımla ark ocağı kuracak. Burada yılda 1 milyon ton hurda demir, yarı mamule dönüştürülerek yurt dışına gönderilecek. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Mescier; fabrikalarında 2010’da yaptıkları 100 bin ton üretimi, 2018’de 400 bin tona çıkararak yüzde 300 artış gerçekleştirdiklerini söyledi. Mescier “Orta Doğu’da Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai), Kuzey Afrika’da Cezayir, Fas, Tunus, Amerika kıtasında Dominik, Guatemala, Peru, Arjantin, Brezilya gibi 100 ülkeye ürün ihraç ediyoruz. Karabük ve Bartın’da yaklaşık 700 kişi istihdam sağladığımız fabrikamızda, bu yıl 500 bin ton üretim öngörüyoruz. Şu anda faaliyetimiz 100 bin metrekare alanda sürüyor. Ark ocağı için 2016’da teşvik yasası kapsamında bedelsiz aldığımız 120 bin metrekare arsa 220 bin metrekareye çıkacak. Yatırımımız tamamlandığında Bartın Limanı’na yılda her biri 5-6 bin ton kapasiteli 200 gemi girecek. Rusya ve Ukrayna’dan yılda yaklaşık 450-500 bin ton kütük demir ithal ediyoruz. Bunu da üretmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.



İşletme Müdürü Fuat Yıldırım da “Ark ocağı tesisinin tamamlanmasıyla, iç piyasadan hurda demiri alacağız ve bunları eriterek kütük demire dönüştüreceğiz. Yarı mamul bu kütük demir de, şu an ihraç ettiğimiz ürünlere dönüşecek” dedi.