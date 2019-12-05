Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerli savunma sanayiini hedefe koydu ama gerçekler çok farklı. Bugün 2,5 milyar dolar ihracat ve 60 milyar dolarlık proje büyüklüğüne ulaşan Türk Savunma Sanayii, yüzde 85’lik ithalat bağımlılığından yüzde 70’lere ulaşan yerliliğe ulaştı. Kılıçdaroğlu’nun “Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma sanayini ele geçirmeye çalışıyor” ifadesi ise bu gurur tablosunu sağlayan, kökü yarım asırlara dayanan Türk şirketlerine büyük haksızlık olarak değerlendirildi. FETÖ’cülerin sosyal medya üzerinden savunma sanayiini hedef alan çirkin propagandasından etkilenen Kılıçdaroğlu’nun ‘Erdoğan’ın akrabaları’ olarak adlandırdığı sektör devlerinin tamamı uzun yıllardır üretim ve ihracat yapan şirketler. Erdoğan, sadece Türk savunma sanayiine İHA ve SİHA’ları kazandıran Baykar ile akraba. Baykar’ın kuruluşu 1984 yılına dayanıyor. Şirket İHA’ların ilk AR-GE çalışmasını 2000 yılında başlattığında akrabalık bağı bulunmuyordu.

SAVUNMA SANAYİİ DÜNYA LİGİNDE

Türk savunma sanayii son yıllarda yerli ve milli üretimin teşvik edilmesi ile teknolojinin dinamo sektörü haline geldi. Teröre karşı mücadele ve sınır güvenliğinin korunması için artan teknoloji ihtiyacı, uluslararası arenada gizli bir ambargo ile bloke edilince, Türk savunma sanayisinde hamle başlatıldı. Sınır ötesi istihbarat kaynaklarının millileştirilmesi ile güvenlik önlemleri ciddi olarak sağlanırken, zırhlı araçlar, yerli üretim mühimmat ve taarruz helikopterleri ile terör örgütlerine karşı daha etkin mücadele edildi. Yatırmalarını artıran ve AR-GE çalışmalarına hız veren şirketler, projelerde yerlilik oranını yüzde 75’lere kadar getirdi. Dışa bağımlılığın önüne geçen sektör, ihracat atağına da başlayarak katma değeri en yüksek sektörlerden biri oldu. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, sektör ihracatının bu yılın Ocak-Kasım döneminde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 2,5 milyar dolara, son 12 aylık dönemde de 2,8 milyar dolara ulaştığını söyledi.

KİLO DEĞERİ 46 DOLAR

Bu artış oranıyla lider sektör olduklarına dikkat çeken Latif Aral Aliş, “Türkiye’nin kg başına ihracatı 1,32 dolar iken, savunma ve havacılık sanayisinde kg başına ihracatımız 46,59 dolara erişti. Bir diğer deyişle savunma ve havacılık sanayisine yapılan yatırımın ekonomimize geri dönüşü, diğer sektörlere oranla 50 kat oldu. Bu yüzden bu alanda yatırımlara hız kesmeden devam edilmesi ekonomimizin gelişmesi açısından çok kıymetli. Bizim başarımız, diğer sektörlere çarpan etkisi de yapıyor” dedi.

TAKİP EDİLEN 690 PROJE VAR

SSI Yönetim Kurulu Başkanı Aliş, savunma sanayindeki hızlı yükselişin sebebinin yeni ürün ve platformların ortaya çıkması olduğunu vurgulayarak “Firmalarımız yeni ürünler yaptıkça, bunlar hayata geçirildikçe, yeni pazarlar da açılıyor. Halen takip edilen 690 tane proje var. Çok teknolojik, pahada ağır ürünlerle artış oranımız seneye daha da katlanacaktır. SSI olarak 2023 yılındaki 10,2 milyar dolarlık sektör ihracatı hedefine kilitlendik” diye konuştu.

DENİZDEN HAVAYA HER ARACI YAPTIK

¥ ALTAY tankı tasarlandı, geliştirildi, seri üretim sözleşmesi imzalandı. (BMC)

¥ Yerli zırhlı araçlar güvenlik güçlerinin kullanımında. (Kirpi: BMC)

¥ MİLGEM’ler görevde. (STM-ASFAT-Aselsan ve birçok yerli firma Anadolu Gemisi-Sedef Tersanesi)

¥ LST Amfibi Gemiler hizmette

¥ LHD Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi inşa ediliyor

¥ Denizaltı teknolojisinde yeni kabiliyetler ediniliyor. (Gölcük Donanma Komutanlığı-Aselsan-Havelsan ve birçok yerli firma)

¥ Milli Muharip Uçak çalışmaları sürüyor

¥ Eğitim uçakları: HÜRKUŞ ve HÜRJET (TUSAŞ)

¥ Türkiye, İHA ve SİHA’larıyla dünyanın sayılı ülkeleri arasında. (Akıncı-Bayraktar: Baykar)

¥ Özgün Helikopter GÖKBEY

¥ Atak Helikopteri ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri

¥ Yerli platformlar için yerli motorlar geliştiriliyor (Turboşaft Motoru: TEI)

¥ Geleceğin silah sistemleri. (Elektormanyetik silah: Aselsan-Tübitak ve Hizal)-(Lazer: Aselsan-Tübitak ve özel sektör)

¥ Mühimmat ve füze projeleri (Bora: Roketsan)-(Hisar: Aselsan-Roketsan)

¥ Uydu projeleri

¥ Yerli Hava Savunma Sistemleri geliştiriliyor

¥ Elektronik harp ve radar sistemlerinde ileri teknoloji seviyesine ulaşılıyor (Havasoj: Aselsan-TUSAŞ)

¥ İnsansız kara araçları projeleri

¥ Yerli ve milli 4,5 G Baz İstasyonu ULAK devrede

¥ Milli Piyade Tüfeği MPT-76 (MKEK)

Dünya devleri arasına girdik

∂ Türk savunma sanayiinde son yıllarda atılan adımlar, şirket bazında da etkisini gösterdi. ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ (Otokar), BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ (BMC), ROKETSAN ve STM yakaladıkları satış rakamları ile dünyanın en büyük 100 savunma şirketi listesine girdi. Bunun yanında HAVELSAN, TEİ, FNSS, Alp Havacılık Nurol Makina, Kale Kilit ve Kalıp Sanayi AŞ, Karel Elektronik, MKEK ile Baykar dünyada hızla büyüyen şirketler arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı’NIN

desteği BÜYÜK OLDU

∂ Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, Türkiye’nin fiziki ve ekonomik tehditlere açık bir ülke olduğunu, bu nedenle savunma sanayinin büyük önem taşıdığını belirtrek “Savuma sanayi ihracatının ülke ekonomisine kattığı değer, diğer sektörlerle kıyaslanamayacak kadar üstün. Son 10 yılda savunma sanayimiz, ekonomik ve teknolojik olarak büyük atağa kalktı. Cumhurbaşkanımızın sektöre verdiği önem de savunma sanayini çok iyi bir konuma getirdi. Savunma alanında özel sektör ve kamu olarak senkronize olmak ve daha büyük başarılara imza atmak zorundayız” dedi.

2000’LERDEN BUGÜNE

BÜYÜK DÖNÜŞÜM

¥ Proje Sayısı: 66’dan 10 kattan fazla artışla 690’a...

¥ Proje Bütçesi: 5,5 milyar dolardan yaklaşık 11 kat artışla 60 milyar dolara...

¥ Sektör Cirosu: 1 milyar dolardan 8 kattan fazla artışla 8,7 milyar dolara...

¥ İhracat: 250 Milyon dolardan 8 kattan fazla artışla 2 milyar 200 milyon dolara...

¥ Ar-Ge Harcaması: 50 milyon dolardan 30 kat artışla 1 milyar 448 milyon dolara...

¥ Dünyanın ilk 100 savunma sanayii şirketi arasında 5 Türk şirketi var.