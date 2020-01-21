Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre kaynaklarının daha verimli kullanılmasından atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılmasına kadar birçok aşamayı barındıran “sıfır atık” seferberliğine ilişkin çalışmalar Sincan Belediyesinde artarak devam ediyor. Sincan Belediyesi; meydanlara, sokaklara, iş yerlerine toplam 34 adet Mobil Atık Getirme Merkezi kurdu. Ahi Evran Mahallesi’nde 1. Sınıf Atık Getirme İstasyonu kurularak 17 ayrı atığın geri dönüşümü sağlandı.

Belediye Başkanı Murat Ercan “Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım tarafından 2017 yılında başlatılan seferberlikle eş zamanlı olarak düğmeye bastık. Geldiğimiz noktada Türkiye’nin en başarılı belediyesi seçildik. Kasım ayında Haliç Kongre Merkezi’nde ödülümüzü almıştık. Bugün de uluslararası bir platformda çalışmalarımızın takdir edilmesi bizi oldukça sevindirdi. Sincan’ı ve Ankara’yı en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Ambalaj atıkları çöp değildir. Kâğıt, karton, plastik, cam ve metal atıklarınızı, evsel atıklarından ayrı olarak hazırlanan geri dönüşüm konteynerlerine atarak, sizler de geleceğe katkı sağlayın” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe ile alınan kompostlama makinesi ile ilk yerel kompostlama tesisini kuran Sincan Belediyesi, ilçenin çöp ve organik atıklarından organik gübre de elde ediyor.