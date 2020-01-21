Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşletmeler için en önemli konu şüphesiz teşvikler... AB destek programlarında 70’ten fazla projeye imza atan Etkin Proje’nin Grup Müdürü Dr. Rosen Dimov “Proje hazırlamadan önce kurum veya kişiler, gerekli araştırma ve ihtiyaç analizini yaparak işe başlamalı. Pazar ile mevcut durumun analizi, proje yazımı için en önemli maddelerden biridir. Projenin iyi ve doğru şekilde analiz edilerek istenen belgelerin eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir” dedi. Dr. Dimov, teşvik almak isteyen şirketler için beş temel gerekliliği şu şekilde sıraladı:

1- Başvurulan proje konusu, yalnızca Türkiye için değil Avrupa için de yenilikçi bir konu olmalı.

2- Başvuracak şirket, AR-GE geçmişi ve yeteneklerine sahip olmalı.

3- Proje kapsamı uygunsa ilk örnekler hazır bulunmalı.

4- Programına göre bir konsorsiyum kuruluyor ve o konsorsiyum arasında en uygun aday proje yürütücüsü olarak seçiliyor. Bu, konsorsiyumun beklentileri karşılanmalı.

5- Farklı ülkelerden proje ortakları bulunmalı ve dengeli, sürdürülebilir bir iş birliği yapılmalı.