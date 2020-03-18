Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde koronavirüsü karşı sıkı güvenlik önemleri alınırken hastalığına karşı aşı ve test kiti geliştirmeye başladı. Bu kapsamda Türkiye’de harekete geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başkanlığında yapılan toplantıda bu konudaki AR-GE prejeleri masaya yatırıldı. Toplantının açılışında konuşan Varank, Covid-19 tehdidine karşı ilk günden itibaren teyakkuz hâlinde olduklarını söyledi. Varank, sağlık çalışanlarının büyük bir fedakârlıkla gayret gösterdiğini ve bilim insanlarının da kapasite ve kabiliyetlerini bu global tehdidi yenmek için kullandığını dile getirdi.

Aşı ve teşhis kiti geliştirme konusundaki ilk toplantının 31 Ocak’ta yapıldığını hatırlatan Varank “Yani bu virüs sadece Çin sınırları içindeyken toplantıyı yapmıştık. O günden bu yana üniversitelerimiz ve araştırma altyapılarımız aşı geliştirme ve bu virüsle mücadele alanında daha odaklı, yoğun bir mesainin içine girdi. Bakanlığımız da bu araştırma geliştirme projelerini TÜBİTAK aracılığıyla fonluyor ve koordine ediyor” diye konuştu. Varank, bu konuda daha önce verilen desteklere değinerek, TÜBİTAK araştırma programlarıyla, biyoteknolojik ilaç ve aşı konusunda 98 projeyi hayata geçirdiklerini, üniversitelerin, kamu kurumlarının ve özel sektörün sağlanan kaynaklardan faydalandığını bildirdi. Teknoloji Yenilik ve Destek Programları (TEYDEB) vasıtasıyla da bu alanda 13 firmanın 24 farklı projesini desteklediklerini aktaran Varank, “Enstitülerimiz ve araştırma altyapılarımız gece gündüz demeksizin çalışıyorlar. Türkiye’de çok yetkin bilim insanlarımız var. Biz de Bakanlık olarak araştırmacılarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Varank, toplantıyı gelişen fikirlerin ve çalışmaların takibiyle koordinasyonu için yaptıklarını belirterek şunları kaydetti: Spesifik olarak aşıya odaklandık. Buradaki yenilikçi fikirlerden netice alacağımız konusunda ümitliyiz. Salgın tehdidine karşı Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde bakanlıklarımızın hepsi yekvücut oldu. Oldukça hızlı ve etkin karar alabilen bir koordinasyon mekanizmasına sahibiz.