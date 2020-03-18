Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzine 3 kez art arda gelen indirimlerden sonra bu kez de motorine indirim bekleniyor.
İndirimin ardından ortalama motorin litre fiyatı Ankara'da 5.75 liradan 5.49'a İstanbul'da 5.69 liradan 5.43'e İzmir'de ise 5.76 liradan 5.50'ye düşmesi bekleniyor.
Motorinde indirim bekleniyor
18.03.2020 - 10:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 - 11:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 27 kuruş indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzine 3 kez art arda gelen indirimlerden sonra bu kez de motorine indirim bekleniyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : motorin,indirim,
688874 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/688874.aspx
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