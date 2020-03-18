Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzine 3 kez art arda gelen indirimlerden sonra bu kez de motorine indirim bekleniyor.



İndirimin ardından ortalama motorin litre fiyatı Ankara'da 5.75 liradan 5.49'a İstanbul'da 5.69 liradan 5.43'e İzmir'de ise 5.76 liradan 5.50'ye düşmesi bekleniyor.