Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in otomobil ve hafif ticari araç teslimatları yılın ilk çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yüzde 15 geriledi.

Mercedes markasını bünyesinde bulunduran ve merkezi Stuttgart'taki Daimler AG Grubu tarafından yapılan açıklamada, Mercedes Benz'in otomobil ve hafif ticari araç teslimatlarının yılın ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 düşüşle 477 bin 378'e gerilediği belirtildi.

Şirketin hafif ticari araç satışı (van) söz konusu dönemde yüzde 14,9 düşüşle 64 bin 588 olarak gerçekleşirken, şirketin en büyük pazarı olan Çin’deki araç teslimatları da ilk çeyrekte yüzde 20,3 düşerek 138 bin 960'a geriledi.

Açıklamada, şirketin ABD ve Avrupa’da perakende satış mağazalarının Covid-19 pandemisi nedeniyle geçici olarak kapatıldığı ve bunun da mart ayı satışlarda önemli etkisi olduğu hatırlatılarak, Çin ve Güney Kore'deki satış mağazalarının açık olduğu ve bununda ilk toparlanma işaretleri olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mercedes-Benz Vans Başkanı Marcus Breitschwerdt, 2020’ye iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, “Ana model serilerimizin satışını özellikle ocakta artırdık. Ancak Covid-19 krizinin etkisi martta satışlarımızı ciddi şekilde zayıflattı ve bu nedenle ilk çeyrekte hedeflediğimiz rakamlara ulaşamadık." değerlendirmesinde bulundu.