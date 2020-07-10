Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bütün dünyanın aynı anda ve aynı şekilde tek bir düşman için savaştığı karantina günleri, hem insanlar hem şirketler için kendini dinleme dönemi oldu. Yasaklar gevşetilip normalleşme başlayınca da birçok insan önce 'yapamadığı' şeylere koştu. Aylarca kapalı kalan kuaförlerin açılacağı duyuruldu, iki haftalık randevular doldu. Kafe ve restoranlar açıldı, insanlar bu mekanları doldurdu. Spor salonları, AVM'ler, sinemalar derken, yaklaşık üç aylık mahrumiyetin acısını çıkarırcasına çeşitli davranışlar gösterdi. Bu durum alışverişte de kendini gösterdi. Kadınlar ayakkabı, kıyafet, çanta alışverişlerinde artışa sebep olduysa da en önemli artışı kuyumculuk sektörü yaşadı. Mücevher sektörü markalarından Atasay'ın CEO'su Atasay Kamer, normalleşme sonrası 'intikam alışverişi' başladığını, sepet ortalamasının büyüdüğünü açıkladı. Karantina dönemi öncesinde 2000-2500 lira civarında olan sepet ortalamalarının, bir haftadır 2800 lira civarına çıktığını söyleyen Kamer “Üç ay evde kaldık. Kadınlar hiç alışık olmadığı şekilde kredi kartı limitlerini dolduramadı. Baktı ki limitler duruyor, hemen bir şeyler alma yoluna gitti. Takı aldı, tatile gitme yolları aradı. Öte yandan şubat, mart, nisan ayları en fazla evlilik teklifi yapılan aylardı. Bunlar olmayınca normalleşmeyle hemen atak başladı. Düğün yapamayacak olanlar 'düğün yok bari mücevher alayım' duygusuyla hareket etti. Bir bölüm alışveriş de ‘Kendimi ödüllendireyim’ duygusuyla yapıldı. Yani 'Pandemi geçirmez’ bir sektör olduğumuz için şanslıyız" diye konuştu.

EV VE OTOMOBİL İÇİN YÜKSEKTEN SATTILAR

Birçok tasarruf sahibinin de altının rekor kırdığı dönemde yüksek fiyattan satış yaptığını, son dönemde uzun vadeli otomobil ve ev alımları için yastık altı birikimlerin bozdurulduğunu söyleyen Kamer “Düşük gramajlı olanlar da zaman zaman günlük ihtiyaçlar için bozduruldu” diyor.

ORTA DOĞU'DA EVE VIP SERVİSİ GİTTİ

Mağazalarda hijyen tedbirlerinin alındığını, her denenen ürünün dezenfekte edildiğini, Orta Doğu'da ise evlere VIP hizmet başlattıklarını anlatan Kamer, pandemide bayilerin borç yapılandırmasını sağladıklarını da ifade etti.

GRAM ALTIN TALEBİNE BAZEN YETİŞEMEDİK

Güvenli liman olan altına bu dönemde büyük talep olduğunu, özellikle 0,5 gram, 1 gram, 5 gramlık altınlara büyük talep olduğunu, zaman zaman talebi karşılayamadıklarını söyleyen Atasay Kamer, son günlerde gram alımlarının yeniden arttığını ifade etti.

VADELİ PLAN YOK 'AN'I YAŞAMAK VAR

Pandemi döneminin hem şirket hem insanlara hayatın muhasebesini yapma fırsatı verdiğini söyleyen Kamer “Bu dönem bize perakendede çok fazla değişiklik olması gerektiğini öğretti. İlk üç ayda yüzde 40 satış artışı vardı. Bundan sonar ise geleceğe yönelik hedef koymaya, geçmişle kıyaslamaya son vermeye karar verdik. “An’da yaşayan Atasay” dedik bu döneme. An için özel ürün üreteceğiz” dedi. Kamer, yeni dönemde maliyetlerin azaltılması, fiyatların indirilmesi yoluna gideceklerini, fuar ve seyahat masrafları için ayrılan bütçeyi indirim için kullanacaklarını ifade etti.