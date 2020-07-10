Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Bu durumu paraya çevirmek isteyen bazı vurguncular bayilerden aldıkları otomobilleri 20-30 bin lira daha pahalı fiyata satmak üzere ilanlar verirken, salgın döneminde 'ayağımı yerden kessin' diye çok düşük model ikinci el otomobil almaya çalışanlar da fiyatlar karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. 1990 model, yani 30 yaşında bir otomobilin fiyatı 27 bin 500 liraya varıyor. 1999 model bir otomobil ilanında ise 30-39 bin liralık fiyatlar görmek mümkün.

SIFIRI 103, 5 YAŞINDAKİ 105 BİN

Türkiye'de üretilen ve en fazla satılan bir aracın 2015 model olanı 105 bin lira ile 111 bin lira arasında satılıyor. Hâlbuki aynı aracın 'sıfır fiyatı 118 bin liradan başlıyor, donanımına göre 190 bin liraya kadar yükselebiliyor.

16 YAŞINDAN BÜYÜK ARAÇLAR HURDAYA

Otuz yaşındaki araçlar 30 bin liraya varan fiyatlara satılırken hükûmetin 16 yaşından büyük araçlar için 'hurda' uygulaması bulunuyor. On altı yaşın üzerindeki araçlarını hurdaya ayıranlara sıfır otomobil alımlarında 15 bin liraya varan indirim yapılıyor.

SATIŞLARIN YARISI 5-10 YAŞINDA

İkinci el otomobil piyasasında faaliyet gösteren şirketler, satışa çıkan ikinci el binek araçların yüzde 71'inin satıldığını ifade ediyor. Satışların yüzde 49'unu ise 5-10 yaşındaki araçlar oluşturdu. Satışların yüzde 19'u 1-4 yaşındaki araçlardan oluşurken, 11 yaş ve üzerindeki araçların satış oranı yüzde 32'ye ulaştı. Bu da salgın döneminde toplu taşımada risk gören kişilerin düşük model de olsa kendine ait araç alma isteğinin arttığını gösterdi. Son bir ayda ise bayramın ve tatil döneminin yakınlaşması ile talep daha da arttı. Geçen ay 40 bin lira olan bir otomobil 50 bin liraya çıktı.