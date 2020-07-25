Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin online tekne kiralama platformu viravira.co'nun verilerine göre tekne tatiline olan ilgi, geçen yıla oranla yüzde 100’den fazla artış gösterdi. Viravira.co CEO’su Baran Yıldırım “Koronavirüs salgını sebebiyle geleneksel tatil anlayışı tamamen değişmiş durumda. Yapmış olduğumuz anket ve gelen müşteri talepleri sonucunda, salgın sonrasında kullanıcıların klasik tatil alternatifleri yerine, daha korunaklı ve tanıdığı bildiği kişilerin bulunduğu tekne tatilini tercih ettiğini görüyoruz. 2016’da kurulduğumuz günden 2020 Mayıs ayı sonuna kadar olan dönemde açılan kullanıcı hesabının hemen hemen yarısı kadar haziran ayı içerisinde yeni kullanıcı kazanımımız oldu. Ağustos ayı için ise teknelerin yüzde 90 oranında dolduğunu görüyoruz. Özellikle uygun fiyatlı 4-12 kişilik guletler tamamen dolmuş durumda” dedi. TÜRSAB Fethiye Yöre Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal da bölgedeki villaların eylül sonuna kadar dolu olduğuna dikkat çekerek “Konaklamalı teknelerde de yüzde 100 doluluk var. Bayramda yerli turist yoğunluğu bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.