Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; gıda üretimi, satışı ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetim ile kontrolleri artırarak devam ettirdiklerini belirtti. 2002'de 39 bin olan gıda denetim sayısını geçen yıl 1,2 milyona çıkardıklarını ifade eden Bakan Pakdemirli "Bu yılın 7 ayında ise toplamda 705 bin denetim gerçekleştirdik. Denetim sonucunda olumsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik 7 bin 446 adet, miktarda da 63 milyon 111 bin lira idari para cezası uyguladık. 87 işletme için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi. Vatandaşların gördükleri olumsuzlukları Bakanlığa bildirmesi için 2009'da başlatılan 174 Alo Gıda Hattı’nın bugüne kadar 2,4 milyondan fazla arandığına işaret eden Bakan Pakdemirli, buna ek olarak bu yılın mart ayında hayata geçirdikleri WhatsApp İhbar Hattı'na da yaklaşık 30 bin ihbar ve başvuru geldiğini ifade etti.