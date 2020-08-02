Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uygulamada, hiçbir maddi varlığı olmayan kadınlar, mikrokredi almada diğerlerine göre öncelikli kılınıyor. Mikrokredi programında sadece bir iş fikri olan dar gelirli kadınlara kredi verilmesi esas alınıyor. 5 kişilik gruplar halinde uygulanan mikrokredi programında, yoksul kişinin beyanı dışında hiçbir evrak istenmiyor. Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, mikrokredi uygulamasının kendi bakanlığı döneminde mahalli idareler reformu çerçevesinde hayata geçirildiğini aktararak "Bugün 64 ilde 200 bin dar gelirli kadınımıza ulaşılmış olmasından büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.