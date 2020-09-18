İstanbul Kapalıçarşı’da 473,57 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 474,10 liradan, 3 bin 114 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 135 liradan, 431 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 436 liradan, 3 bin 43 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 63 liradan, bin 522 liradan alınan Yarım Ziynet bin 532 liradan ve 761 liradan alınan Çeyrek Ziynet 777.11 liradan satıldı.
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (18 Eylül 2020 güncel altın fiyatları)
18.09.2020 - 08:43 | Son Güncelleme: 18.09.2020 - 08:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! 18 Eylül 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 758,16 lira, satış fiyatı 777,11 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyat 473,57 lira, satış fiyatı 474,10 lira seviyesinde yer alıyor.
Etiketler : çeyrek,gram,altın fiyatları,
732696 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/732696.aspx
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