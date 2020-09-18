Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 473,57 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 474,10 liradan, 3 bin 114 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 135 liradan, 431 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 436 liradan, 3 bin 43 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 63 liradan, bin 522 liradan alınan Yarım Ziynet bin 532 liradan ve 761 liradan alınan Çeyrek Ziynet 777.11 liradan satıldı.