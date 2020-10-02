Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Wastespresso, kahve atıklarından ürettiği doğada 60 günde çözünebilen plastik ürünler ile hem plastiklerin hem de kahve telvelerinin tabiata verdiği zararı sonlandırıyor. Dünyada her gün 2,5 milyar fincandan fazla yani yıllık 9.000 ton kahve tüketiliyor. Ayrıca dünya genelinde her yıl 8 milyon tondan fazla plastik atık okyanuslara karışıyor. Wastespresso Kurucu Ortağı Cavid Bayramlı “Aldığımız yeni yatırım ile birlikte AR-GE çalışmalarımızı güçlendirerek, ürün segmentimizi birçok farklı sektör için çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Buna ek olarak 2020 yılının sonunda yurtdışına açılmayı planlıyoruz” dedi. BTM Direktörü İbrahim Elbaşı da “Covid-19, bize dünyaya daha iyi bakmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Gerek biz BTM yönetimi olarak ve gerekse BTM’deki girişimcilerimiz bir yandan ekonomiye değer katan ürünler üretmek için çalışırken bir yandan da doğaya saygılı ürünler üretmeye önem veriyoruz. 12,5 milyon değerleme üzerinden gelen bu yatırım gerek girişimcimiz gerekse BTM için oldukça önemli. Benzer yatırımların önümüzdeki günlerde diğer girişimcilerimiz için de gelmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.