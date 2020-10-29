Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yollarda önemli bir düzenlemeye hazırlanıyor. 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda otoyol ve köprü ücretlerine ilişkin “dinamik fiyatlandırma” düzenlemesine yer verildi. Programa göre Bakanlık, 2021 yılı içerisinde otoyol ve köprü ücretlerinin anlık değişkenlik gösterebileceği "dinamik fiyatlandırma" ile ilgili çalışmalara başlayacak. Çalışmaya ilişkin raporda "Otoyol ve köprülerde dinamik fiyatlandırma ile talep yönetimi sistemi hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalara başlanacak" ifadesi kullanıldı. Avrupa'da da kullanılan dinamik fiyatlandırma modelinde kullanıcıların talebi 7 gün 24 saat boyunca özel yazılımlarla takip ediliyor. Fiyatlandırma stratejisi de bu yazılımlar aracılığıyla talebin yoğunluğuna ya da azlığına göre değişebiliyor. Havayolu şirketlerinin de kullandığı yöntemle, işletmecinin zararına yol açmadan, daha az yoğun dönemlerde daha ucuza kullanılabilmesi amaçlanıyor.

BAKIM, ONARIM ÖZEL SEKTÖRE

Öte yandan ulaştırma sektöründe önceliğini ve yapılabilirliğini kaybetmiş projeler sonlandırılacak. Programda aynı zamanda karayollarına ilişkin yapılacak çalışmalarla da ilgili kararlara yer verildi. Buna göre kara yolu ağında bakım ve onarım hizmetlerinin ağırlıklı olarak özel kesim marifetiyle performans esaslı sözleşmelerle yürütülmesi için gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemelerle ilgili çalışmalar tamamlanacak.