Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk şirketi Vestel, İngiliz Hostess ve White Knight markalarını satın aldı. Global pazarda konumunu güçlendiren bu adımla Vestel, yeni pazarlara açılmak için de önemli bir avantaj elde etmiş olacak. Vestel, bu satın alma ile Avrupa'daki 2 önemli markanın üretim, fikri mülkiyet, alan adları ile satış hak ve yetkilerini de satın almış oldu. Vestel’in üretim ve ihracattaki gücünü destekleyen, stratejik pazarlara yönelik iş birlikleri ve marka satın almalarla rekabet avantajlarını artırmaya odaklandıklarını belirten Vestel CEO’su Turan Erdoğan "Faaliyet gösterdiğimiz sektörlere yön veren teknoloji üretimimiz, ürün ve hizmetlerimiz ile dünyanın dört bir yanına ulaşıyor, ülkemizin adını gururla 157 ülkeye taşıyoruz. Elektrik-elektronik sektörünün 22 yıldır ihracat şampiyonu olduk. Bu hamleyle İngiltere’deki konumumuzu sağlamlaştırmanın yanı sıra farklı pazarlara da odaklanarak ülke ihracatına sunduğumuz katkıyı artıracağız" açıklamasında bulundu.