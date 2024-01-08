7500 TL alan SSK emeklisi maaşı ne kadar oldu? SSK emeklisine refah payı verilecek mi emekli maaşına ek zam olacak mı?

8 Ocak 2024 16:19 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 16:21

7500 TL SSK emeklisi maaşı ne kadar oldu? 7500 TL alan bir SSK emeklisi artık ne kadar maaş alacak, yeni maaşı ne kadar merak ediliyordu. Peki, 7500 TL alan SSK emekli maaşı ne kadar oldu? İşte SSK emeklisine refah payı verilecek mi, seyyanen zam var mı? İşte ayrıntılar…

7500 TL ALAN SSK EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Milyonlarca emekli maaşlarına gelecek olan zamma odaklandı. Emekli zammına ilişkin yıllık enflasyona göre yüzde 37,57 enflasyon farkı verilecek. Fakat bu enflasyon farkı dar boğazda olan emekliler için umut olamadı.

Emeklileri uyaran SGK Uzmanı Özgür Erdursun, aylıkların gerçekten 7 bin 500 lira olmayabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Bu sonuçta aylıklar 14 bin 268 TL’den 7.500 TL’ye kadar olanların aylığı 18 bin 394 TL’ye kadar çıkar. Bizim dediğimiz gibi olursa en düşük emekli aylığı 14 bin 268 TL’ye gelecek. 2024 Temmuz ayında çıkacak enflasyon farkı önemsiz olacak. Bu konuları tamamen gündem dışı bırakmış olacağız.”

Seyyanen bir artış olmadıktan sonra yüzde 50 verilse de çokta değişmeyeceğini belirten Erdursun, öncelikle aylıklara enflasyon farkını yansıtıp, üzerine de seyyanen bir artış yapmaları yönünde olmaları gerektiğinin altını çizdi. Erdursun, “Fakat, 8 bin TL’yi yansıtıp üzerine de enflasyon farkı verebilirler. Bu durumda da 14 bin TL’den 17 bin TL’ye çıkar. Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında belli olur.” dedi.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Emekli maaşlarına yapılacak olan refah payı gündemde. En düşük emekli maaşı olan olan 7.500 liranın da yükseltilmesi için çalışmalar sürmekte. Şuan için masada iki formül yer almakta. Burada devreye girecek olan formül seyyanen zam artı oransal zam. Seyyanen zam kök ücreti düşük olan SSK ve Bağ-kur emeklileri için geçerli olacak. 7500 liranın üzerinde maaş alanlar içinse oransal zam yapılması söz konusu. Her iki formüle göre de en düşük emekli aylığının 7.500 liradan 10.000 liranın üzerine çıkarılması bekleniyor.