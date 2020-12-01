Sürücüler tüm İSPARK’larda temassız ödeme ile anında, kolay ve güvenli işlem yapabilecek. Temassız ödeme özelliği olan kredi kartlarını otopark personellerinde bulunan POS cihazlarına okutmak yeterli olacak. Her gün binlerce sürücünün kullandığı otoparklarda akşam saatlerinde ve hafta sonları ödeme gişelerinde yaşanan yoğunluğu azaltacak uygulama; hem sürücülere zaman tasarrufu sağlayacak hem de çıkış işlemlerini hızlandıracak.
İSPARK’ta temassız ödeme dönemi
01.12.2020 - 06:40 | Son Güncelleme: 01.12.2020 - 06:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İSPARK, açık, katlı ve yol üstü otoparklarında kısa bir süre önce başlattığı kredi kartı ve İstanbulkart ile ödeme imkânına bir yenisini daha ekledi.
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750143 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/750143.aspx
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