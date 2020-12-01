Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürücüler tüm İSPARK’larda temassız ödeme ile anında, kolay ve güvenli işlem yapabilecek. Temassız ödeme özelliği olan kredi kartlarını otopark personellerinde bulunan POS cihazlarına okutmak yeterli olacak. Her gün binlerce sürücünün kullandığı otoparklarda akşam saatlerinde ve hafta sonları ödeme gişelerinde yaşanan yoğunluğu azaltacak uygulama; hem sürücülere zaman tasarrufu sağlayacak hem de çıkış işlemlerini hızlandıracak.