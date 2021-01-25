Fırat Nehri üzerinde 1990'da tamamlanan ve yaklaşık 49 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, geçen sene yaklaşık 2 milyon kişinin enerji tüketimini karşıladı. İşletmede görevli Teknik Müdür Yardımcısı Erdoğan Hanol "Baraj bugüne kadar 196,8 milyar kilovatsaat enerji üretti. Ülke ekonomisine katkısı, 2015 yılına kadar 15 milyar doları buldu" dedi.
Atatürk Barajı 2 milyon kişinin enerjisini üretti
25.01.2021 - 03:44 | Son Güncelleme: 25.01.2021 - 03:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı, 2020 yılında ürettiği 7,2 milyar kilovatsaat enerjiyle ülke ekonomisine katkı sağladı.
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