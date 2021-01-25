Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat Nehri üzerinde 1990'da tamamlanan ve yaklaşık 49 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, geçen sene yaklaşık 2 milyon kişinin enerji tüketimini karşıladı. İşletmede görevli Teknik Müdür Yardımcısı Erdoğan Hanol "Baraj bugüne kadar 196,8 milyar kilovatsaat enerji üretti. Ülke ekonomisine katkısı, 2015 yılına kadar 15 milyar doları buldu" dedi.